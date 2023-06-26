"Семь преимуществ для ВСУ от мятежа Пригожина": как события в РФ повлияли на боевые действия в Украине

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев уверен: все успехи последних дней на фронте — заслуга украинских военных. Приключения "вагнеровцев" в России на это никак не повлияли.

В субботу, 24 июня, когда "вагнеровцы" Евгения Пригожина продвигались по российской территории в сторону Москвы, Вооруженные силы Украины одновременно наступали на нескольких направлениях. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Восточная группировка войск продвинулась вперед на участках Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. В тот же день командир 3 ОШБр полковник Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные разгромили плацдарм оккупантов на берегу Северского Донца.

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев утверждает: все успехи сил обороны — исключительно заслуга украинских военных. "Эпохальный" поход ЧВК "Вагнер" на Москву не имеет к этому никакого отношения.

"Для ВСУ существует семь преимуществ от мятежа Пригожина — это шесть российских вертолетов, в том числе два вертолета радиоэлектронной борьбы, а также самолет Ил-22М-11, которые уничтожили "вагнеровцы". На самом деле это единственное, что по факту получила украинская армия, потому что эта авиация уже никогда не будет работать против украинских сил обороны", — комментирует Селезнев.

Собеседник Фокуса напоминает, что сам Пригожин во время субботних событий в РФ отмечал, что его бойцы не будут препятствовать деятельности российского штаба Южного военного округа по реализации мероприятий в рамках так называемой СВО, и призывал бомбить украинские позиции.

Не следует считать, что "революция" главаря "вагнеровцев" как-то негативно повлияла на морально-психологическое состояние российских военных на фронте, продолжает Селезнев. Он уверен, что солдаты страны-агрессора в окопах не читают Telegram-каналы, поэтому даже не были в курсе того, что в те дни происходило на территории РФ.

"Ключевой фактор, влияющий на настроения врага, — это эффективная боевая работа украинского пушечного вооружения. Чем больше мы работаем, тем больше ликвидированных оккупантов, тем больше смущения в настроениях россиян", — иронизирует он.

Своими силами

Как подчеркивает Селезнев, военное руководство РФ даже не предпринимало попытку перебросить какой-то личный состав из Украины в российские регионы для преодоления "бунта" Пригожина. В этом буквально не было необходимости, потому что в Москве и Подмосковье достаточно сил для этого.

"Хотя Пригожин и говорил о 25 тысячах "вагнеровцев", двинувшихся на столицу РФ, но по факту там было привлечено гораздо меньше, возможно до 10 тысяч человек. При этом на территории Российской Федерации достаточно сил и средств для того, чтобы блокировать Пригожина еще на подступах к Москве", — отмечает эксперт.

По его словам, дивизия имени Дзержинского Росгвардии, дислоцирующаяся в Москве, насчитывает в своем составе 2 тыс. человек. Дополнительно есть еще 4 тыс. сил спецназа, которых могли привлечь. Также известно, что на территорию Беларуси вылетели пять пустых самолетов ИЛ-76. Очевидно, они предназначались для того, чтобы забрать российский личный состав для противодействия Пригожину и его бойцам, но обошлось без этого.

Напомним, Фокус разобрался, кто и когда поднимет новый мятеж против президента РФ Владимира Путина. Впервые в истории современной России кремлевское руководство не нашло в себе возможности ответить на угрозу против ее развития. Этим самым создан прецедент для будущих вооруженных мятежей.

Также мы писали о том, могут ли "вагнеровцы" наступать на Украину с территории Беларуси.