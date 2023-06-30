Новая фаза войны в Европе? Как ЧВК "Вагнер" угрожает Польше и странам Балтии

Размещение 8 тысяч "вагнеровцев" в Беларуси может повлечь опасный виток гибридного конфликта РФ и НАТО, полагают в Варшаве. Бои с хорошо вооруженными войсками США и Германии, стоящими на боевом дежурстве в Восточной Европе, — провальная идея. Фокус разбирался, для чего Минск принимает у себя армию "повара Путина".

Украина и Польша решили практически одновременно усилить границы. Военное руководство в Киеве на заседании Ставки 20 июня заявило об усилении северных рубежей, а Варшава укрепляет восточный фронт из-за "новой ситуации" в Беларуси.

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский полагает, что в Беларусь доставят около 8 тысяч наемников, что создает опасность для Украины и Литвы. Это может повлечь новую фазу гибридной войны, гораздо сложнее нынешней. Поэтому и решили укрепить оборону на восточной границе, заявил Качиньский.

Под усилением понимается увеличение сил и защитных заграждений. Варшава ориентирует политику безопасности на худшие сценарии, сказал он.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак акцентировал внимание на опыт "вагнеровцев" в боях: они деморализованы и этим опасные, потому что не соблюдают никаких правил.

Вопросы о целях нахождения наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси ставит перед собой и руководство НАТО.

"Украина должна обеспечить части, которые будут дополнительно охранять границу с севера. Создается ощущение угрозы для НАТО из-за концентрации сил наемников у границы восточного фланга", — заявил президент Польши Анджей Дуда в комментарии Radiо ZET.

"Лукашенко, где боеприпасы?"

Бойцов, которые останутся в ЧВК "Вагнер", просто так не отправят воевать в Украину. Структура должна подписать контракт с Минобороны РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Она [компания] должна выполнять задачи и обеспечиваться Минобороны. У нас же не 1919 год, махновцы нам нигде не нужны", – прокомментировал он.

Из этого можно сделать вывод, что "вагнеровцев" выпустят из России в Беларусь без вооружения. Евгений Пригожин уже не будет ими руководить, как это было на Донбассе, в Ливии, Сирии или ЦАР, считают опрошенные Фокусом аналитики.

Военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что повода для беспокойств у Польши и стран Балтии нет.

"До конца непонятно, какое количество наемников отправится в Беларусь из России. В лучшем случае наберется до 5 тысяч. Даст ли им Александр Лукашенко оружие и боеприпасы? ЧВК "Вагнер" полностью зависела от снабжения Минобороны РФ. Захочет ли Лукашенко иметь неочевидных союзников — большой вопрос", — подчеркнул он.

Белорусский диктатор в случае команды из РФ даст наемникам то же оружие, что и Россия — танки, РСЗО и БМП, артиллерию и прочее, добавляет Жирохов.

Офицер запаса Воздушных сил ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров отмечает, что Лукашенко не доверяет российской армии. А разместить у себя еще и неподконтрольную ЧВК — большой риск.

"Даже если Беларусь даст им военную технику, то около 8 тысяч — это ни о чем по сравнению с размещенными на границе силами ВСУ. Бой закончится, не успев начаться. В странах Балтии на боевом дежурстве войска США и Германии. История с "вагнеровцами" заканчивается быстро при любых раскладах", — подчеркивает эксперт.

Провокация против Польши сыграет с Беларусью злую шутку. Контингент НАТО в Польше и странах Балтии быстро подавит военные амбиции Лукашенко. Американские и немецкие войска пойдут в бой с авиацией и артиллерией, а остановятся где-то на границе с Россией, заключил Крамаров.

В России продолжают набор в ЧВК "Вагнер"

В ЧВК "Вагнер" набирают в обычном режиме, как будто ничего и не было, сообщила "Русская служба" ВВС. Журналисты позвонили по горячим линиям компании в нескольких городах.

Корреспондентам подтвердили, что набор "сотрудников" продолжается.

"От Калининграда до Краснодара по-прежнему набирают людей, чтобы они отправились воевать в Украину. И это контракты с самим "Вагнером", а не с Минобороны России. Ничего не изменилось", — рассказали ВВС в бойцовских центрах и боксерских клубах.

Признаков масштабного перемещения бойцов в Беларусь не видно. Большинство "вагнеровцев" хорошо вооружены, они размещены на базах на востоке Украины, говорят собеседники ВВС.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал об опасности от наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси для северных городов Украины, в том числе и Киева.

Глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что ФСБ дали задание ликвидировать главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.