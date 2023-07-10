Трофеи под Харьковом: войска РФ оставили кассетные снаряды для ВСУ, – волонтер

По словам волонтера Романа Доника украинские военные нашли кассетные боеприпасы россиян в посадках во время контрнаступления на Харьковском направлении. А в Human Rights Watch говорят об ударах "кассетами" по контролируемым оккупантами районам в Изюме в 2022 году, и многочисленных жертвах. Но официального подтверждения этой информации нет.

Намерение Вашингтона передать Киеву запрещенные во многих странах кассетные бомбы стали предметом дискуссии. Военный аналитик Шон Белл считает, что эти снаряды понадобятся в боях за Бахмут — ими удобно расчищать минные поля. Президент США Джо Байден объяснил свое решение тем, что обычные боеприпасы для артиллерии калибра 155 мм закончились.

По словам спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, наблюдая за действиями России на фронте, среди которых применение опасных фосфорных боеприпасов, такое "решение США вполне логичное".

Украинский волонтер Роман Доник рассказал, что у ВСУ уже есть опыт применения кассетных боеприпасов. Трофейные снаряды украинские военные захватили во время контрнаступления на Харьковском направлении в 2022 году. Артиллерия 93-й ОМБр "Холодный Яр" доказала их эффективность числом погибших оккупантов, добавил он.

"Это были кассетные артснаряды калибра 152 мм, захваченные у россиян в направлении Балаклеи. По поводу других направлений [где могли применяться кассетные боеприпасы] я не знаю. Мы искали их [снаряды] в посадках во время контрнаступления", — рассказал Фокусу волонтер.

В ответ на вопрос об эффективности применения кассетных снарядов с точки зрения потерь в живой силе и технике ВС РФ, Доник сказал, что таких подсчетов не делали.

Минобороны и Генштаб Украины официально не подтверждали информацию о применении ВСУ кассетных боеприпасов на фронте. Фокус отправил запрос с просьбой прокомментировать данные сведения.

Пресс-офицеры 93-й ОМБр "Холодный Яр" в общении с Фокусом отказались предоставлять информацию об использовании кассетных боеприпасов в ходе боевых действий.

"Извините, без комментариев", — кратко ответили в бригаде.

Как применяли кассетные снаряды в Украине: версия HRW

В августовском отчете швейцарской общественной организации Landmine and Cluster Munition Monitor сказано, что в мире 97% всех жертв кассетных боеприпасов составили гражданские. Из них 66% были дети.

Радиостанция DW со ссылкой на данным французской благотворительной организации Humanity & Inclusion сообщала, что лишь 40% гранат в кассетной бомбе детонируют при ударе. Неразорвавшиеся снаряды могут представлять смертельную угрозу десятилетия.

Международная неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) в отчете от 6 июля заявила об использовании кассетных снарядов обеими сторонами во время полномасштабной войны в Украине.

"Кассетные боеприпасы, используемые Россией и Украиной, наносят вред гражданскому населению. Обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и не стремиться получить это оружие неизбирательного действия. США не должны передавать Украине кассетные боеприпасы", — указывают правозащитники.

Удары кассетными боеприпасами по контролируемым Россией районам в Изюме и его окрестностях на востоке Украины в 2022 году привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей, отметили в организации.

"HRW 6 июня написала министру обороны Украины краткое изложение выводов. Минобороны 22 июня сообщило, что в 2022 году, когда Изюм находился под российской оккупацией, кассетные боеприпасы в пределах и вокруг города не применялись", — рассказали правозащитники.

Напомним, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен 9 июля просил пожалеть украинцев и не применять американские кассетные боеприпасы. Настоящими жертвами снарядов будут мирные жители, считает он.

По данным газеты The New York Times, кассетные боеприпасы для ВСУ могут иметь неприемлемо высокий процент отказов. Неразорвавшиеся гранаты от боеприпасов остаются в земле. Их невозможно убрать вручную.