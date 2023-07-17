Зерно дороже имиджа: Россия торгуется с Украиной за аммиак и алюминий, – экономисты

Односторонний выход России из "зерновой сделки" поднял мировые цены на пшеницу. Главным "достижением" шантажа Москвы станет возврат "Россельхозбанка" в систему SWIFT, ведь Киев не пойдет на запуск аммиакопровода и вывоз металлов, уверены опрошенные Фокусом аналитики.

Москва вышла из "зерновой сделки" — МИД РФ заявило о прекращении действия соглашения с 18 июля, отзыве гарантий безопасности для судоходства и сворачивании морского гумкоридора в северо-западной акватории Черного моря.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. По зерновому коридору отгрузили более 33 миллионов тонн продукции и многие страны были спасены от продовольственного кризиса, считает он.

"Я думаю, президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Когда мы встретимся в Турции в августе, мы обсудим этот вопрос", — пообещал турецкий лидер.

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали до 6,89 долларов за бушель (на 4,24%) после выхода Москвы из черноморской инициативы, свидетельствуют данные торгов Чикагской товарной биржи.

Цена пшеницы на мировых рынках увеличилась более чем на 4%

Приостановка Россией черноморского зернового коридора может привести к мировому росту цен на продовольствие, особенно в беднейших странах. Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров зерна и других продуктов питания, пишет Reuters.

Последнее судно покинуло Украину в рамках сделки в воскресенье, 16 июля. Из-за срыва договора по Черноморскому коридору большинство судовладельцев теперь воздерживаются от заходов в украинские порты, заявил агентству главный операционный директор датской судоходной группы NORDEN Кристиан Винтер Кристенсен.

Украина не запустит аммиакопровод: реальны ли требования России?

Вероятно, Россия публично будет отстаивать три требования в обмен на возобновление "зерновой сделки" с Украиной. Основное и наиболее реальное — это присоединение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, сказал Фокусу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Второе — это запуск предприятия "Укрхимтрансаммиак", крупнейшего мирового оператора аммиакопровода из РФ. И третье — снятие ограничений на экспорт российского зерна", — отметил он.

По оценкам Пендзина, Киев никогда не пойдет на запуск аммиакопровода и единственный возможный вариант — это гарантирование ВМС Турции прохождения гуманитарных судов Украины с зерном.

Выход из "зернового соглашения" полностью нивелировал роль РФ как договороспособного партнера для Запада и послужит поводом для разработок следующих санкционных пакетов. На очереди может быть запрет российского алюминия, говорит в беседе с Фокусом украинский политтехнолог Олег Постернак.

Канада, США и Великобритания в марте запретили импорт из России всех изделий из алюминия, Европа все еще рассматривает эту возможность. А недавно в порту польского города Щецин обнаружили огромный склад с российским алюминием, произведенным в марте 2023 года.

"Алюминий, ядерное топливо и нефть — это бюджетообразующие статьи дохода России. Следующие уровни санкций покажут, насколько в ЕС готовы отказаться от товаров из РФ", – добавил политтехнолог.

Об окончательном выходе России из черноморской инициативы говорить рано, ведь после августовской встречи Путина и Эрдогана все может измениться, считает политолог Игорь Рейтерович.

"Москва вернется в соглашение при минимально достаточных условиях. РФ может шантажировать Украину — задерживать или топить суда с зерном, но им самим нужен этот путь для экспорта продукции", — прокомментировал он Фокусу.

Максимум, что может требовать Россия — возврат "Россельхозбанка" в платежную систему SWIFT. История с добавлением аммиака и алюминия в сделку — нереальная, уверен эксперт.

Напомним, что в день взрыва на Крымском мосту пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о прекращении действия "зернового соглашения". Взрывы в Крыму не повлияли на позицию Москвы, заявил он.

Россия ранее выдвигала в качестве условия продления зерновой сделки переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Евродепутаты считали это "наименее плохим вариантом" из всех существующих.