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Зерно дороже имиджа: Россия торгуется с Украиной за аммиак и алюминий, – экономисты

Тимур Савин
Фото: Getty Images | Фото иллюстративное. По зерновому коридору отгрузили более 33 млн тонн продукции, заявил президент Турции

Односторонний выход России из "зерновой сделки" поднял мировые цены на пшеницу. Главным "достижением" шантажа Москвы станет возврат "Россельхозбанка" в систему SWIFT, ведь Киев не пойдет на запуск аммиакопровода и вывоз металлов, уверены опрошенные Фокусом аналитики.

Москва вышла из "зерновой сделки" — МИД РФ заявило о прекращении действия соглашения с 18 июля, отзыве гарантий безопасности для судоходства и сворачивании морского гумкоридора в северо-западной акватории Черного моря.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. По зерновому коридору отгрузили более 33 миллионов тонн продукции и многие страны были спасены от продовольственного кризиса, считает он.

"Я думаю, президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Когда мы встретимся в Турции в августе, мы обсудим этот вопрос", — пообещал турецкий лидер.

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали до 6,89 долларов за бушель (на 4,24%) после выхода Москвы из черноморской инициативы, свидетельствуют данные торгов Чикагской товарной биржи.

Цена пшеницы на мировых рынках увеличилась более чем на 4%

Приостановка Россией черноморского зернового коридора может привести к мировому росту цен на продовольствие, особенно в беднейших странах. Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров зерна и других продуктов питания, пишет Reuters.

Последнее судно покинуло Украину в рамках сделки в воскресенье, 16 июля. Из-за срыва договора по Черноморскому коридору большинство судовладельцев теперь воздерживаются от заходов в украинские порты, заявил агентству главный операционный директор датской судоходной группы NORDEN Кристиан Винтер Кристенсен.

Украина не запустит аммиакопровод: реальны ли требования России?

Вероятно, Россия публично будет отстаивать три требования в обмен на возобновление "зерновой сделки" с Украиной. Основное и наиболее реальное — это присоединение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, сказал Фокусу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Второе — это запуск предприятия "Укрхимтрансаммиак", крупнейшего мирового оператора аммиакопровода из РФ. И третье — снятие ограничений на экспорт российского зерна", — отметил он.

По оценкам Пендзина, Киев никогда не пойдет на запуск аммиакопровода и единственный возможный вариант — это гарантирование ВМС Турции прохождения гуманитарных судов Украины с зерном.

Выход из "зернового соглашения" полностью нивелировал роль РФ как договороспособного партнера для Запада и послужит поводом для разработок следующих санкционных пакетов. На очереди может быть запрет российского алюминия, говорит в беседе с Фокусом украинский политтехнолог Олег Постернак.

Канада, США и Великобритания в марте запретили импорт из России всех изделий из алюминия, Европа все еще рассматривает эту возможность. А недавно в порту польского города Щецин обнаружили огромный склад с российским алюминием, произведенным в марте 2023 года.

"Алюминий, ядерное топливо и нефть — это бюджетообразующие статьи дохода России. Следующие уровни санкций покажут, насколько в ЕС готовы отказаться от товаров из РФ", – добавил политтехнолог.

Об окончательном выходе России из черноморской инициативы говорить рано, ведь после августовской встречи Путина и Эрдогана все может измениться, считает политолог Игорь Рейтерович.

"Москва вернется в соглашение при минимально достаточных условиях. РФ может шантажировать Украину — задерживать или топить суда с зерном, но им самим нужен этот путь для экспорта продукции", — прокомментировал он Фокусу.

Максимум, что может требовать Россия — возврат "Россельхозбанка" в платежную систему SWIFT. История с добавлением аммиака и алюминия в сделку — нереальная, уверен эксперт.

Напомним, что в день взрыва на Крымском мосту пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о прекращении действия "зернового соглашения". Взрывы в Крыму не повлияли на позицию Москвы, заявил он.

Россия ранее выдвигала в качестве условия продления зерновой сделки переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Евродепутаты считали это "наименее плохим вариантом" из всех существующих.