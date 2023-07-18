Под Купянском - 100 тысяч россиян: будет ли наступление на Харьков и область

Число российских войск на Лимано-Купянском направлении сравнивают с контингентом советских солдат на пике войны в Афганистане. Возможно, россияне хватаются за последний шанс перехватить инициативу в большой войне с Украиной.

Российское военное командование отправило на Лимано-Купянское направление более 100 тысяч личного состава, около 900 танков, 555 артиллерийских систем и 370 РСЗО. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый приводит сравнение — на пике войны в Афганистане СССР собрал до 120 тысяч военных.

Враг накопил лучшие мотопехотные подразделения, территориальные войска, отряды из ЧВК и прочие резервы. Проблема на Лимано-Купянском направлении — не новая. Силы обороны Украины уже много месяцев не дают им прорваться и наносят мощные удары, добавил Череватый.

Карта deep state. Враг собрал лучшие мотопехотные подразделения на Лимано-Купянском направлении

"Это не вчера появилось 100 тысяч. Плюс-минус цифра уже давно. Немного больше, немного меньше может быть. Это не показатель угрозы или причина для страха. Наоборот – это показатель гордости за Силы обороны Украины", – подчеркнул спикер Череватый.

Что касается озвученных данных по танкам — это в основном старая техника времен СССР, говорил военный.

Ударный кулак на Лимано-Купянском направлении: армия РФ спасается от потерь

Командир 4-й роты 128-го батальона 112-й бригады теробороны Юрий Федоренко 18 июня рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Сватовском направлении. Оккупанты идут там на штурм с целью выявления слабых мест в обороне, но украинские военные отражают все атаки.

По мнению Федоренко, ВСУ справятся с вражеской группировкой из 100 тысяч солдат. Сложная работа идет в Марьинке, на Лиманском, Купянском и Сватовском направлениях.

Офицер запаса Воздушных сил ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в разговоре с Фокусом вспомнил, что с начала года на Лимано-Купянском направлении стояла российская группировка численностью от 60 до 70 тысяч человек. В ней были участники провальной харьковской операции с хорошим оснащением военной техникой.

"Боевые действия под Купянском носили локальный характер — были попытки выйти на дорогу до Лимана. Ударный кулак там сформировали, поскольку ВС РФ не перехватили инициативу на юге", — объяснил военный эксперт.

Скопление войск на Лимано-Купянском направлении нужно для рассредоточения артиллерии ВСУ. В июне у ВС РФ был рекорд по потерям техники благодаря работе украинских артиллеристов, заметил Крамаров.

"Группа ВС РФ серьезная и боеспособная, нашей обороне будет тяжело, но командование контролирует ситуацию. Возможно, это будет последний шанс РФ перехватить инициативу в полномасштабной войне. Но попытка будет стоить больших потерь в живой силе и технике, как под Бахмутом. Сейчас там прогнозируется сильное обострение", — продолжил он.

Поход на Харьков: главные опасности от группировки россиян под Купянском

Продвижение в Харьковской области станет крайне трудной задачей для армии России. Придется пробираться через минные поля и прорывать эшелоны обороны ВСУ.

"Это настолько далекая перспектива… Говорить, что группировка под Купянском дойдет до Харькова вообще бессмысленно. Их оперативно-стратегические задачи сегодня — взять Лиман и Купянск-Узловой, чтобы восстановить цепи поставок. После этого возможен удар по флангам на Донецком направлении", — комментирует Крамаров.

Войска РФ в Харьков и область точно не пойдут, уверен полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Их интересует Луганское направление и карман "Оскол — Северский Донец". Только там оккупанты могут как-то двигаться. В других точках у них плохое стратегическое положение. В районе от Купянска через Сватово до Кременной Луганской области они могут прижать ВСУ к рекам. Давно они пытались там двигаться, но безуспешно", — описал он Фокусу ситуацию на фронте.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 13 июля говорил, что на Купянском направлении может быть от 5 до 20 тысяч оккупантов. Их основная цель движения — Луганская область.

В июне военные РФ выстрелили из противотанковой установки по гражданскому автомобилю в Харьковской области. Из-за атаки погибли 4 человека.