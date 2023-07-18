Россия рисует победы: дроны "Ланцет" не принесут победу ВС РФ, – инженер

Волонтеры бьют тревогу из-за недостаточного количества дронов у ВСУ. Украинские производители за месяц создают максимум 10 тысяч ударных БПЛА, а Россия — до 50 тысяч. Фокус выяснял, может ли рой дронов ВС РФ изменить ход большой войны.

Россия кратно увеличила производство беспилотников "Ланцет". Москва поставила задачу бесперебойного обеспечения оккупационной армии.

"Ланцеты" производят на Ижевском механическом заводе, входящем в концерн Калашникова. Дроны-камикадзе работают в паре с разведывательным БПЛА "Орлан". С их помощью ВС РФ охотятся на системы ПВО, танки и артиллерийские установки ВСУ.

Главный конструктор Zala Aero Александр Захаров утверждает, что в РФ прошла серия боевых экспериментов по полностью автоматическому применению беспилотников.

"Дрон ищет конкретно броню или ствольную артиллерию", — пояснил Захаров.

Генштаб ВСУ 11 июля успокаивал украинцев заявлением об использовании в Украине 850 "Ланцетов" из всех 900 имеющихся в наличии.

Россия "пугает" ударными дронами: изменит ли это ход войны в Украине?

Украина отстает от России в 4-5 раз по объему производства ударных дронов. Если в месяц все производители Украины создают максимум 10 тысяч ударных беспилотников, то Россия — по 45-50 тысяч, заявила в интервью "Радио НВ" руководитель "Центра поддержки аэроразведки" и проекта "Невидимый батальон", волонтер Мария Берлинская.

"Все эти БПЛА полетят на украинскую тяжелую технику. Преимущество в дронах изменит ход войны, ведь наличие разведывательных и ударных беспилотников экономит жизни солдат", — заметила специалист.

Волонтер подчеркивает, что Украина вынуждена компенсировать людьми недостаток дронов.

"Если так продолжится, мы зайдем в поражение, которое будет называться перемирием. Извините, это математика. Закончатся люди, а их у нас в 5-6 раз меньше, начнутся разговоры о столе переговоров", — считает Берлинская.

Россия вложила миллиарды долларов в беспилотники, а комплектующие завозят из Китая. Москва фактически меняет ход большой войны, предостерегает волонтер.

Как обстоят дела с производством БПЛА в Украине? Оценки экспертов

В начале войны Украина опережала Россию по наличию и эффективности применения БПЛА на фронте. Сейчас ситуация изменилась, так как российский ВПК "медленно запрягает, но быстро едет", отметил в общении с Фокусом военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

Длинные дистанции РФ выигрывает из-за наличия огромных денежных ресурсов, госпрограмм и доступа к китайским технологиям. Эффективность дронов "Ланцет" заметили в Думе и решили тут же увеличить их производство, а в Украине это упирается в частную инициативу, говорит эксперт.

"Лучше выбрать 1-2 модели и раскрутить большое производство. Госпредприятия, частники, научно-исследовательские институты и связи с Западом в единой связке смогут поменять ситуацию", — считает Касьянов.

Эксперт подчеркивает, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которых у россиян больше чем у ВСУ, не всегда хорошо срабатывают. В противном случае украинские БПЛА не долетели был до Крыма и Москвы. И соответственно рассчитывать на то, что лишь установки РЭБ помогут в борьбе с "Ланцетами" нельзя.

"Для лучшей защиты от российских дронов стоит менять тактику маскировок и перенесения укрытий", — уверен Касьянов.

Соучредитель DroneUA Валерия Яковенко уверен, что в России привыкли рисовать победы и эту же методику перенесли на "производство" ударных БПЛА.

"Украина вышла вперед по уровню применения и производства дронов. И сейчас массовость в этом вопросе — на стороне Украины. Индустрия беспилотников развивается и лишь вопрос времени, когда мы перестанем замечать успехи России", — сказал Фокуcу эксперт.

Напомним, что 18 июля волонтеры передали ВСУ четыре беспилотных комплекса Shark. Камера дрона замечает цели, движущиеся со скоростью в 100 километров в час.

Украинские военные используют систему "Глаза ястреба" для аэроразведки. Полученные сведения военные сверяют со спутниковыми данными.