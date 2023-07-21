Сериалы дороже войны: почему Ткаченко не оправдал надежд Банковой

Кабмин получал несколько петиций украинцев с просьбой уволить главу Минкульта, но каждый раз закрывал на это глаза. Министр заигрался в культуру во время войны — отправил миллионы на символы и сериалы. Накопленный чиновником негатив не стали терпеть в Офисе президента, рассказали Фокусу нардепы и политологи.

Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко попросили на выход. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 июля поручил премьеру Денису Шмыгалю найти замену министру.

Глава государства акцентировал внимание на поиске внебюджетных средств для реально важных проектов. Во время большой войны с Россией максимум внимания и ресурсов страны должны идти на оборону.

Особое внимание Зеленский обратил на сферу культуры. Музеи, культурные центры, символы и сериалы – важные вещи, но в военное время приоритеты меняются, отметил он.

"Находите внебюджетные средства… В мире есть люди, которые могут помочь", — подчеркнул Зеленский.

Ткаченко вечером 20 июля подал Шмыгалю заявление об отставке из-за "волны недоразумения по важности культуры во время войны". Министр якобы удивился заявлению Зеленского по этому же вопросу и доказывал важность культуры в военное время.

"Это война не только за территории, а за людей. А люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. Частные и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и границ", — объяснил он свою позицию.

Скандалы с Ткаченко: как увольняли министра?

Украинцы подавали правительству три петиции c просьбой уволить Александра Ткаченко. Кабмин каждый раз не видел для этого четких оснований. Автор петиции Юрий Шиян перечислял претензии к министру.

"Он сделал возможным, чтобы те, кто более восьми лет разжигал ненависть украинцев к "нацистам", "преступным националистам", "бандеровцам" и другим "врагам внутри", сейчас работали в эфире телемарафона. Не наказаны. Не уволены. Просто изменили павильон, текст и фон, на котором снимаются", – отмечал Шиян.

Перед увольнением Ткаченко попал в ряд скандалов с финансированием культурных проектов. Один из них — замена советского герба на украинский за 28 млн гривен. Эксперты оценивали демонтаж герба СССР и установление украинской символики в 36 млн гривен.

Второй момент — траты около 400 млн гривен на сериалы, которые должны были транслировать на каналах Freedom и "Дом". На новогодние комедии "Санаторий Незабудка" и "позывной Санта" выделили 14 миллионов, а на фильм ПГТ "Ингулец" про президента одноименного футбольного клуба Александра Поворознюка — 33,6 миллиона гривен.

Украинцев возмутили столь крупные траты на сериалы. Многие говорили, что деньги лучше потратить на нужды ВСУ — купить дроны, пикапы и прочее оборудование.

"Общественность в прошлом году спрашивала, где наши аудиовизуальные продукты во время войны? В трендах YouTubе популярные российские сериалы, пропагандисты делают сериалы про российско-украинскую войну, а мы? Сделали прозрачный конкурс, в котором мог участвовать кто угодно. Снова возникают вопросы — почему это, почему не другое? У меня встречный вопрос: зачем выхватываются 1-2 проекта и не смотрят на остальные 95%?" — спрашивал глава Минкульта.

Ткаченко пояснял, что невозможно снимать кино и сериалы за счет доноров, так как на сегодня на культуру уже потрачены десятки миллионов меценатских денег.

"Козел отпущения?" Чем Ткаченко отличается от Резникова?

Отставка Александра Ткаченко, которому вменяют нецелевое использование денег, заставляет вспомнить другие примеры. Министерство обороны недавно попало в крупный скандал с закупками продуктов питания для ВСУ. Глава ведомства Алексей Резников сохранил пост, а наказание понесли профильные замы и другие чиновники министерства.

Замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец в комментарии Фокусу сказала, что внимание президента к персоне Ткаченко говорит о многом.

"Голословными такие заявления не могут быть, им предшествует проверка и вопросы правительства. Большинство коллег-нардепов не всегда понимают, почему деньги выделяют тем или иным образом. Если действия [министра] не соответствуют военному времени, нужно назначить того, кто понимает, как управлять министерством", — объяснила политик.

Мошенец обратила внимание на сложную ситуацию с другими министерствами, в частности с Минобороны, которое попало в скандал с закупками продуктов питания для ВСУ.

"Эта тема рассматривалась у нас в комитета. Много вопросов снялись в процессе, но много и осталось. Резников хороший дипломат, но в части операционного управления возникают вопросы. Он же не лично выбирает продукты или пути логистики. Есть заместители", — заметила политик.

"Имиджевый шаг Зеленского"

Еще одна причина увольнения Ткаченко — неспособность донести обществу смысл выделения миллионов гривен из бюджета на культурные проекты. По мнению первого замглавы Комитета по антикоррупционной политике, нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина, культурной политики Украины при Ткаченко вообще не было.

"Культурная сфера развивалась не благодаря, а вопреки деятельности Минкульта. Ткаченко не защитил перед обществом позицию власти о необходимости выделения средств на проекты. Поэтому он и стал "козлом отпущения", — добавил нардеп.

Отвечая на вопрос о кандидатах на должность главы Министерства культуры, Юрчишин упомянул руководителя "Художественного Арсенала" Олесю Островскую-Люту.

"Вопрос не в персоналиях, а в полномочиях. Разрешат ли новому министру вести культурную политику, или сделают его исполнителем указаний Банковой", — говорит политик.

История с сериалами и другими нецелевыми тратами Минкульта была резонансной и стала последней каплей. Ткаченко накопил негатив в Офисе президента и профессиональной среде общественных деятелей и представителей СМИ, считает глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

"Финальная стадия — это объяснение Ткаченко, зачем нужно тратить столько денег. Если бы он подал это под видом контрпропаганды или поддержки нацкультуры, реакция была бы другой. Понятно, что разговор с президентом у министра был. Были к нему вопросы и по "Единому марафону", говорили что он потерял актуальность, но изменения не вносились. Поэтому Украина проигрывает РФ в информационной войне", — говорит политолог.

Проблема министра — отсутствие положительных результатов деятельности и невозможность похвалиться делами. Его атаковали со всех сторон, а президент сделал правильный имиджевый шаг, заключил Рейтерович.

Напомним, что Александр Ткаченко в конце апреля этого года выступил за сотрудничество с "полезными" россиянами. Речь шла об артистах, которые открыто выражали свою позицию.

Ткаченко был автором идеи ввести контроль над использованием мессенджера Telegram в Украине. Telegram создал сообщество, которое закрыто от общества, говорил чиновник.