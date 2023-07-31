Украинцев предупредили о мощной атаке ВС РФ: откуда ждать опасность и стоит ли паниковать?

Командование "Юг" предупредило о подготовке России к мощной атаке: подтягивают стратегическую авиацию и ракетоносители в Черном море. Но российские истребители и корабли и так находятся в боевой готовности, и обстрелы по Украине не прекращались. Фокус спросил у военных аналитиков, чего стоит ожидать от врага.

Российская армия может готовить мощную атаку по Украине. По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, армия РФ подтягивает стратегическую авиацию и готовится к маневрам.

ВС РФ, по ее оценкам пытаются нарастить уровень обстрелов правобережья, но снарядов у них все меньше. Возможно усиление присутствия ракетоносителей в море. Пребывая в пунктах базирования, корабли готовы к атаке. Вывести их в море и привести в боеготовность можно за два-три часа.

Оккупанты бьют из бухт, создавая опасность для ракетоносителя и находящихся рядом кораблей. Несмотря на это, россияне все равно используют такой подход, подчеркнула Гуменюк.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. Враг собирает разведывательные данные", — добавила спикер.

Россия стягивает авиацию и корабли — о чем идет речь?

Возникает вопрос, что имеется в виду под стягиванием авиации и морских сил ВС РФ. Москва задействует истребители, которые заранее разместила на аэродромах и ближе к границе Украине они не могут стать. Аналогичная ситуация и с морскими ракетоносителями, которые и так базируются в Черном море.

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что когда говорится о наращивании авиа или морских сил, речь идет об увеличении боекомплекта. Вопрос лишь в количестве ракет, а не новых типах самолетов или кораблей, объяснил он Фокусу.

"Угроза остается в рамках 100-120 ракет в месяц в смешанном цикле носителей — воздушных, наземный и надводных. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. Уровень уничтожения целей сейчас 90-96%. Прорывы систем ПВО, к сожалению, были и будут", — констатировал военный.

В ближайшие месяцы смены стратегии ракетных ударов ждать не стоит. По оценке полковника, российские военные опробовали все возможные тактики.

Производство ракет в РФ Черник оценил на уровне до 100 ракет ежемесячно, включая Калибры, Х-101, Х-47 "Кинжал", а также среднего радиуса Х-59, Х-35 и Х-31 (противокорабельный класс ракет, — ред.).

Риски ударов из аэродромов в Крыму

Опасность обстрелов и нештатных ситуаций есть в случае сведений о погрузке ракет на борт корабля, сказал полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Вражеская авиация в Крыму поднимается с нескольких аэродромов, для атак по Одессе и области используют Бельбек на северо-западе Севастополя. Аэродром в Саках имеет для оккупантов второстепенное значение.

"В Крыму не применяется стратегическая авиация Ту-95 или Ту-22М. Они прилетают туда из Моздока или Оленьи, недалеко от города Оленегорск. Для ударов по Одесской области, Николаеву и Херсону авиагруппа довольно мощная", — оценил эксперт военный потенциал россиян.

Перед началом контрнаступления ВСУ на юге, оккупанты сосредоточили в Крыму до 60 вертолетов и 90 штурмовых самолетов, добавил Селезнев.

Фокус ранее анализировал успех ВСУ в атаке по Чонгарскому мосту 29 июля. По мосту могли прилететь британские ракеты Storm Shadow или модифицированные версии С-200.

Украинская ПВО 26 июля уничтожила 36 вражеских ракет. Вечером в этот день армия России атаковала Украину из района Каспийского моря крылатыми ракетами Х-101/Х-555.