Снова на медкомиссию: как ветеранам большой войны устроиться на работу в ТЦК

Украинцы положительно восприняли инициативу Минобороны заменить 30% военкомов ветеранами российско-украинской войны. Бойцов ждет медкомиссия. И работать в ТЦК возьмут с нетяжелой формой контузии, легкими огнестрельными и осколочными ранениями, говорят юристы.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле этого года "серьезно" рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военкомов из ТЦК на фронт. Их места должны занимать украинские военные, побывавшие в горячих точках и получившие ранения.

Актуальность реформ ТЦК назрела из-за многочисленных фактов коррупции и скандальных сообщений о методах их работы. Способствовало нарушениям и то, что в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет четких правил вручения повесток, это происходит в общественных заведениях, на улице, по месту работы и фактического проживания.

Недавно работники ТЦК в Черновцах решили затащить мужчину в автомобиль. Военкомат в ответ оправдался, заявив, что похищенный был пьян, вел себя агрессивно, оскорблял военных и выступал против войны с российскими оккупантами. Подобный случай далеко не единичный по Украине.

В конце июля этого года в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях задержали четырех работников военкоматов, им платили взятки в размере от 9 тысяч гривен до 1,5 тысяч долларов за оттягивание призыва в армию.

Реформой территориальных центров комплектования (военкоматов) поручили заниматься замминистру обороны Украины Александру Павлюку. По его словам, 30% глав ТЦК заменят ветеранами российско-украинской войны. Военкомами станут граждане, которые не смогут продолжать воевать из-за ранений. Процесс замены не будет быстрым: люди должны хотеть работать в ТЦК и пройти подготовку.

Роты охраны ТЦК заменены ветеранами на 50-70%, теперь пришло время руководящего состава, объяснил замминистра.

Почему меняют лишь 30% военкомов?

Заявления Минобороны Украины о полной замене сотрудников ТЦК на фронтовиков было бы чистым популизмом. Если в ТЦК в один момент придут люди без опыта, система мобилизации и призыва остановится, объяснил Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

"Замена 100% и даже 50% персонала ТЦК звучит фантастически. Реальнее выглядят озвученные [Александром Павлюком] цифры от 10 до 30%. Во время войны выстраивать заново сложившийся за годы процесс работы ТЦК непросто", — заметил юрист.

Получившие боевые ранения и инвалидность могут демобилизоваться и пройти реабилитацию. Не тяжелая форма контузии, огнестрельные и осколочные ранения легкой и средней тяжести, не препятствующие выполнению боевых задач, не будут помехой для работы в ТЦК. Военные с указанными травмами могут занимать должности в районных и областных военкоматах.

"Как видим из жизни, случаев мобилизации людей с инвалидностью хватает. Критерии оценки состояния здоровья призывника весьма плавающие. Споров с медкомиссиями будет мало, ведь человек сам пожелал работать в военкомате", — объяснил специалист.

При этом работающие в ТЦК ветераны сохранят госвыплаты участникам боевых действий. Суммы зависят от степени инвалидности и степени заслуг перед государством. После принятия 20 марта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований", в 2023 году выплаты получат ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Люди с инвалидностью не смогут устроиться в ТЦК

Преградой для работы ветерана в военкомате может быть инвалидность, дополняет адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский.

"Если участник боевых действий лишился на войне конечностей, его признают негодным к службе в ВСУ и исключат из воинского учета. Такой человек не сможет занимать должности в ТЦК и СП. Состояние пригодности должна определить военно-лечебная комиссия. Если они ограниченно годные, за ними закрепляется соответствующий статус", — рассказал он Фокусу.

Напомним, что в России и временно оккупированном Крыму массово поджигали военкоматы. Нередко в этом участвуют российские пенсионеры.

Фокус ранее писал, что военкоматы ищут призывников в Telegram. Администраторы пабликов, в которых пишут о выдаче повесток военнообязанным во Львовской области, сотрудничали с военкоматами и передавали им личные данные подписчиков.