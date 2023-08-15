Диагноз имеет значение. Как работают военно-врачебные комиссии в Украине и почему мобилизуют больных

По закону, до получения мобилизационного задания все должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно там врачи определяют пригодность лица к прохождению службы. Однако уже есть достаточно много жалоб на выводы ВВК, которые не соответствуют реальному состоянию здоровья призывника. Фокус узнал, какие полномочия имеют ВВК, как обжаловать их решение и будут ли отвечать врачи ВВК, виновные в принятии неверных решений о пригодности.

Житель Киевской области Григорий Павлович в июле получил повестку и приехал в местную ТЦК для уточнения своих данных. "Вообще, у меня ограниченная пригодность из-за недостатков зрения и слуха, и когда меня отправили на военно-больничную комиссию, то я сообщил врачам об имеющихся у меня диагнозах. Правда, на тот момент у меня не было с собой никаких медицинских документов. После прохождения врачей было принято решение о дополнительном обследовании в государственной больнице, куда я поехал на следующий день. Дополнительное обследование по направлению ВВК подтвердило мои диагнозы, и в конце концов меня признали снова ограниченно годным. А вот моего соседа по селу, у которого хроническое заболевание желудка, признали годным, и он уже в воинской части. Правда, он надеется обжаловать решение ВВК, но неизвестно, удастся ли ему это сделать", — рассказал Фокусу Григорий. По его мнению, сейчас практика говорит о том, что мобилизовать могут людей с достаточно сложными диагнозами. Об этом также указывает уже известная история о 29-летнем Борисе Глушаке из Одесской области. Мужчина имел серьезные проблемы со здоровьем, но ВВК все равно утвердила заключение, что он пригоден, а вскоре после прибытия в воинскую часть мобилизованный Борис Глушак умер.

Важные диагнозы: кого именно ВВК должна признавать непригодными

Как объяснила Фокусу адвокат по медицинскому праву Юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская, в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Украины от 03.04.2017 года № 285 "Об утверждении Положения о деятельности медицинской (военно-врачебной) комиссии Министерства внутренних дел Украины", одной из задач ВВК является совместно с врачами ЗОЗ МВД проанализировать, обобщить результаты лечения и медицинского обследования и осуществить оценку влияния условий службы на состояние здоровья мужчины и его пригодность к службе.

В Украине определение оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется по Приказу № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Сложный диагноз из перечня, указанного в Приказе №402, еще не означает гарантированное заключение ВВК о непригодности к прохождению военной службы

"Именно Приложениями 1-3 к Положению (Приказа №402) определен ряд болезней, при наличии которых военнообязанного могут временно не взять на службу или вообще признать непригодным — как в мирное, так и в военное время (но перечень заболеваний, которые дают возможность быть непригодным к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное)", — говорит юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский.

Существует четкий перечень болезней, наличие которых может свидетельствовать о непригодности лица к прохождению службы Фото: УНИАН

Какие болезни могут ограничить пригодность:

кишечные инфекционные болезни;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

"Пригодность, ограниченная пригодность или непригодность военнообязанного к военной службе определяется ВВК в зависимости от степени той или иной болезни. Так, например, в случае эпилепсии при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств лицо признается непригодным с исключением с воинского учета, а в случае единичных эпилептических случаев без психических нарушений лицо может быть признано ограниченно годным в военное время", — рассказал в комментарии Фокусу адвокат ЮКК "Де-Юре" Юрий Костынюк.

С какими болезнями возможно получение заключение о непригодности:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и пр.;

Новообразования (не все типы онкологических заболеваний подлежат под полную непригодность);

болезни крови и кроветворных органов;

нарушения эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, их последствия;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций.

Однако, сложный диагноз из перечня, указанного в Приказе №402, еще не означает гарантированный вывод ВВК о непригодности к прохождению военной службы.

Если у лица обнаружили проблемы со здоровьем, с ВВК его должны отправить на обследование в стационар государственной больницы

"Чтобы тебя вычеркнули из списков, а не просто ограничили пригодность, болезни в этих категориях должны быть действительно серьезными и тяжелыми", — отмечает Сергей Савинский.

Он объяснил: ВВК не имеет права признавать годным мужчину, который болен одним из видов болезней, определенных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется ВВК индивидуально.

"Лица с онкологическими заболеваниями, вирусным гепатитом, которые плохо поддаются лечению и сопровождаются выраженным нарушением в работе органов и систем, не могут быть призваны на службу в армию. Люди, которые имеют эпилепсию, эпилептический синдром, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна при систематических обострениях также лишаются необходимости прохождения службы", — говорит Сергей Савинский.

Быстрые выводы: должны ли врачи ВВК принимать во внимание предоставленную призывниками медицинскую документацию

Киевлянин Валентин, которому недавно исполнилось 54 года, получил повестку весной, сразу после выхода из стационара в одной из больниц города.

"У меня тяжелое состояние здоровья, болезни хронические, и время от времени острое состояние, и тогда нужен стационар. Я был готов пойти в ВСУ даже несмотря на свои проблемы. Но на ВВК получил направление на стационарное обследование, и в конце концов по результатам тех анализов и обследований комиссия (ВВК) вынесла вердикт — непригоден. В принципе, ожидаемо, ведь я действительно много времени провожу в больницах, и отправлять меня на передовую не было бы правильным решением", — рассказал Валентин Фокусу.

В целом врачи ВВК должны всегда учитывать состояние здоровья призывника и имеющиеся у него диагнозы до того, как сделать вывод о пригодности, говорят опрошенные Фокусом юристы. Однако предоставление лицом врачам ВВК медицинских справок и обследований никоим образом не гарантирует, что комиссия признает призывника непригодным или ограниченно годным.

При прохождении ВВК лицо может предоставить врачам медицинскую документацию, но врачи ВВК не обязательно должны ее учитывать перед принятием решения Фото: УНИАН

По словам Аллы Цымановской, обычно врачами ВВК осуществляется изучение медицинских документов из поликлиник и лечебных учреждений по месту жительства и пребывания на учете, а именно:

медицинской карты амбулаторного больного;

выписки из медицинской карты от участкового врача, врача-педиатра участкового;

выписных эпикризов;

данных диспансерного обследования и врачебного наблюдения;

результатов предыдущих медицинских осмотров;

других документов, характеризующих состояние здоровья.

"Во время прохождения медицинского обследования человек имеет право предоставить все медицинские справки, которые у него есть в наличии и которые считает необходимыми. При этом, ни одна справка не может быть основанием для того, чтобы мужчину признали непригодным к военной службе. Итак, военно-врачебная комиссия может учитывать справки, заключения, выводы других врачей (как государственных, так и частных медицинских учреждений), результаты анализов и исследований в консультационных целях при установлении диагноза, однако они не являются окончательными", — пояснила Алла Цымановская.

Для врачей ВВК призывники — конвейер, где часто нет места индивидуальному подходу и времени на размышления, у кого какое реальное состояние Фото: УНИАН

Она также отметила, что на практике все зависит исключительно от коммуникации между военнообязанным и врачами, входящими в состав ВВК. Поэтому вопрос об учете медицинских документов решается локально на местах. "Военнообязанному нужно подробно рассказать свою историю болезни и объяснить, почему тот или иной документ (заключение, анализ или исследование) является важным для обоснованной и полной оценки состояния его здоровья. В случае, если врачи категорически не готовы принимать данные медицинские документы к рассмотрению, рекомендуется получить соответствующие направления на идентичные консультации, анализы или исследования, которые были предварительно проведены в частной клинике. Кроме этого, важно отстаивать свои права даже во время медицинского осмотра, поэтому, на практике, военнообязанные даже приходят с юристами и адвокатами, чтобы получить своевременную правовую поддержку и уменьшить вероятность нарушений со стороны военных врачей, для которых медицинский осмотр военнослужащих — это так называемый конвейер, особенно сейчас, в период военного положения в стране", — говорит Алла Цымановская.

Если врачи отказались принять во внимание предоставленные выписки из частной больницы, нужно требовать дообследования в государственном учреждении здравоохранения Фото: УНИАН

Юристы отмечают: часто на ВВК не принимают во внимание выводы относительно диагнозов, предоставленные гражданам врачами частных медицинских учреждений.

"К сожалению, это распространенная практика, когда врачи ВВК отказываются учитывать выводы врачей частных больниц. Для того, чтобы такое заключение было принято ВВК, его желательно подтвердить в государственной клинике. Прямого запрета нет, но если у вас есть какое-то заболевание и вы диагностировали его в частном медицинском учреждении, то желательно пройти аналогичное обследование в государственной клинике и получить заключение там. Поскольку вас все равно отправят на медосмотр к врачам государственного учреждения", — объяснил Сергей Савинский.

Обжаловать вне суда и в суде: как добиться пересмотра решения ВВК

Итак, комиссия выносит свое решение, и если речь идет о пригодности, лицу должны назначить мобилизационное задание, то есть дальше гражданин должен быть зачислен в определенное подразделение или часть. Однако уже есть много случаев, когда граждане не соглашаются с решениями ВВК и обжалуют их. Хотя добиться другого решения может быть очень сложно, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Обжаловать решение ВВК можно в досудебном или судебном порядке. Проблема в том, что это растянется на месяцы — в это время лицо уже будет находиться в армии

"Если на основании решения ВВК лицу с заболеванием, не связанным с военной службой, было выдано заключение о пригодности к военной службе, и такое лицо не соглашается с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующей ВВК, единственным выходом из этой ситуации является обжалование такого постановления в досудебном или судебном порядке", — говорит Алла Цымановская.

Что включает досудебный порядок обжалования решения ВВК:

подача заявления о пересмотре постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата в ВВК высшего уровня (областей, города Киева);

постановления любых ВВК могут пересматриваться центральными ВВК (ЦВВК);

к заявлению нужно приложить все документы, предоставленные ВВК, решение которой обжалуется;

в заявлении необходимо подробно указать причину пересмотра решения;

вместе с заявлением об обжаловании нужно предоставить результаты предыдущих медицинских заключений, анализов и исследований, подтверждающих наличие болезни и состояние здоровья.

Сразу после ВВК лицо, признанное годным, обычно отправляют в учебную часть Фото: УНИАН

"К сожалению, есть нередкая практика, когда человек пытается обжаловать решение военно-врачебной комиссии, однако параллельно уже получено мобилизационное распоряжение и фактически такое лицо находится на линии соприкосновения, а само обжалование затягивается не на один месяц, что фактически делает невозможным институт обжалования. Кроме того, есть даже факты "успешного" прохождения ВВК лицами, имеющими инвалидность, что подтверждается как документально, так и наглядно, данные факты требуют реагирования правоохранительных органов, поскольку так называемая "палочная" система и формальный подход не просто нарушает Конституционные права граждан, а ставят под угрозу саму жизнь человека, который из-за физических или психологических валов не может защитить себя в повседневной жизни, что уж говорить о военных действиях", — отметил Сергей Савинский.

Зачисленным в армию лицам с тяжелыми диагнозами будет сложно (или даже невозможно) добиться увольнения из армии Фото: УНИАН

Если же с досудебным обжалованием в конце концов никаких понятных гражданину выводов не сделано и действительным остается заключение первой ВВК, юристы рекомендуют готовить иск в суд. Именно там может произойти окончательное обжалование принятого ВВК заключения о полной пригодности.

В Украине есть факты "успешного" прохождения ВВК лицами, имеющими инвалидность, и такие факты требуют реагирования правоохранительных органов, говорят эксперты

Для этого, как пояснила Алла Цымановская, нужно обратиться с исковым заявлением в окружной административный суд, сам суд избирается по месту жительства или по месту расположения ВВК, решение которой обжалуется, а обжалование в судебном порядке постановления ВВК может быть реализовано независимо от того, обжаловалось такое постановление в ВВК высшего уровня или нет.

Каковы основания для обжалования выводов ВВК в суде:

неучет существующего заболевания, травмы или ранения;

неучет взаимосвязи двух или более заболеваний, травм или ранений;

избрание более низкой степени нарушения функций организма вследствие заболевания, травмы или ранения, чем есть на самом деле;

нарушение процедуры проведения медицинского осмотра, например, установление факта отсутствия/меньшей тяжести течения заболевания врачом ненадлежащей специализации,

отсутствие указания на пригодность к конкретным видам военной службы и возможность или невозможность осуществления тех или иных военных обязанностей военнослужащим в случае признания его ограниченно годным.

"Важно отметить, что пока Постановление ВВК не обжаловано, предыдущее постановление является действующим. Для уверенности в своих действиях и для правильного выбора стратегии дальнейших действий рекомендована предварительная консультация с адвокатом", — говорит Алла Цымановская.

Кто ответит за смерть: несут ли врачи ВВК ответственность в случае гибели признанного годным лица

В истории погибшего в воинской части мобилизованного Бориса Глушака точку не поставлена. По словам пресс-секретаря ОК "Південь" Натальи Гуменюк, военкомат получил документы, подтверждающие пригодность мужчины к прохождению военной службы. То есть, речь идет о выводах ВВК, которые указывают на пригодность мужчины . Между тем, прокуратура уже открыла несколько уголовных производств. Речь идет о проверке решения о мобилизации и о своевременности оказания медицинской помощи.

Мужчину из Одесской области мобилизовали, несмотря на имеющиеся сложные диагнозы — он умер в военной части Фото: Соцсети

"В случае смерти военнослужащего из-за ухудшения состояния здоровья во время несения военной службы, родственники имеют право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Часто родственники (потерпевшие лица) обращаются в военную прокуратуру того региона, где они проживают, но на практике во внесении сведений в ЕРДР могут необоснованно отказать. Поэтому родственники могут обратиться в управление полиции по месту своего проживания для внесения сведений в ЕРДР с последующей передачей материалов уголовного производства в военную прокуратуру. В процессе досудебного расследования выносится соответствующее постановление о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы для выяснения обстоятельств смерти и установления причинно-следственной связи", — говорит Алла Цымановская.

Адвокат уверена: на основании собранных фактов и доказательств материалы уголовного производства передаются в суд, где уже именно суд устанавливает вину того или иного врача, входившего в состав ВВК и принимавшего решение о пригодности лица к военной службе.

Теоретически суд может поставить точку в делах о неверных решениях ВВК, но в Украине практика указывает на то, что доказать вину врачей почти невозможно Фото: Flickr

"Проблема в том, что на практике, во время прохождения медицинского осмотра, военнообязанные не дообследуются, некоторые из них сами не знают о наличии у них заболеваний или о течении болезни, которые могут перерасти в тяжелые последствия для здоровья человека. А некоторые врачи, входящие в состав ВВК, не уделяют достаточного внимания к состоянию здоровья лица, которое проходит обязательный (плановый) медицинский осмотр. Или, если лицо нуждается в более тщательном обследовании и немедленном лечении, его выписывают из медицинского учреждения, ссылаясь на то, что в больнице не хватает мест, палат или узкоспециализированных врачей, при этом в выписке отмечается, что состояние пациента является удовлетворительным", — рассказала Цымановская.

В статье 140 УКУ указывается, что невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением или лишением свободы на срок до двух лет

Сергей Савинский добавляет: по диспозиции статьи 140 Уголовного кодекса Украины врач, принявший решение о пригодности больного лица, которое уже во время мобилизации погибло в результате имеющегося диагноза, будет нести ответственность. Однако, к сожалению, добиться приговора для врачей, принявших фатальное для лица решение о пригодности, в Украине очень сложно.

За ненадлежащее исполнение врачом обязанностей возможно наказание: заключение на срок до двух лет Фото: pexels.com

"Стоит отметить, что случаи привлечения медицинских работников к уголовной ответственности, а тем более вынесения в отношении них обвинительного приговора в Украине являются сравнительно нечастыми, а привлечение врачей ВВК к ответственности — вообще единичные случаи", — говорит Юрий Костынюк.

По его мнению, если военнослужащий в результате принятого ВВК ошибочного решения о его пригодности был мобилизован с тяжелым диагнозом и умер от обострения болезни в воинской части (как это произошло с упомянутым в статье жителем Одесской области), уголовную и гражданскую ответственность должен понести тот врач ВВК, к сфере которого относилось определение степени соответствующей тяжелой болезни, и руководитель ВВК, который принял окончательное решение об определении степени пригодности этого лица к военной службе.

"Но, как уже отмечалось выше, будет очень сложно доказать ошибку врача и причинно-следственную связь смерти лица с его непрофессиональными действиями", — отметил адвокат.