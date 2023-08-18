"Не забронированы от войны". Воюют ли сегодня дети и родственники депутатов

В Верховной Раде уверяют, если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность — депутаты и чиновники готовы взять в руки оружие. Фокус выяснил, воюют ли сейчас дети и родственники народных избранников.

Народные депутаты имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Эту норму регламентирует закон "О воинской обязанности и военной службе". Однако замглавы оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Егор Чернев в разговоре с Фокусом отмечает, что в случае, если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, правильным решением каждого — будет встать на защиту страны.

"Сегодня нет предпосылок для всеобщей мобилизации, имеется ввиду четвертой волны, когда на фронт идут все, в частности я, мои коллеги и другие категории граждан, которые "забронированы", — говорит Чернев.

По его словам, на законодательном уровне не прописана норма снятия с депутатов брони во время военного положения, но, если возникнет острая необходимость каждому украинцу взять в руки оружие — депутаты наравне со всеми должны встать на защиту Украины.

"Лично про себя могу сказать — я в 2014 году пошел добровольцем, в начале полномасштабного вторжения принимал участие в защите Киева и готов, в случае необходимости, пойти на фронт", — говорит Фокусу нардеп.

При этом Чернев считает, что руководство страны, даже в случае, если на войну придется забирать всех мужчин, необходимо сохранить. Например, министров и других чиновников, которые отвечают за функционирование государства, нужно оставить на их должностях.

"Если министр берет в руки оружие, это значит, что война пришла в министерство и бои ведутся прямо на улицах Киева. Министры должны управлять своими ведомствами, чтобы страна продолжала функционировать. Минсоцполитики — обеспечивать пенсии, Минобороны — обеспечивать армию и так далее", — отмечает Чернев.

Замглавы оборонного комитета ВР считает, что "депутатские брони" не должны распространяться на их детей и родственников, и призываться в армию должен каждый, кто попадает под критерии мобилизации.

"Я знаю, что на фронте сегодня есть и мужья, и дети моих коллег. К сожалению, есть коллеги-женщины в парламенте, чьи мужья погибли во время большой войны от рук оккупантов. Поэтому не нужно выделять членов семей нардепов в отдельную касту, все равны перед законом. Если кто-то уклоняется, надо делать выводы. Не существует брони на детей депутатов, министров или других чиновников", — говорит нардеп.

К сожалению, Чернев не назвал фамилии родственников депутатов, которые сейчас на фронте.

Подробнее о том, когда могут объявить тотальную мобилизацию и как это отразится на фронте, читайте в тексте Фокуса "Четвертая волна мобилизации: когда на войну призовут каждого украинца".

Напомним, согласно законам о продлении военного положения и общей мобилизации предусмотрены определенные группы граждан, которые имеют возможность мобилизоваться исключительно на добровольной основе.

Также Фокус писал о том, кому осенью первым вручат повестку в ТЦК. Процесс мобилизации осуществляется согласно секретным мобилизационным планам, которые определяют необходимое количество призываемых лиц.