Мобилизация в Украине: кого в сентябре могут мобилизовать только добровольно

Существуют категории украинцев, которые могут быть призваны только по их согласию.

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Согласно законам о продлении военного положения и общей мобилизации предусмотрены определенные группы граждан, которые имеют возможность мобилизоваться исключительно на добровольной основе. Фокус рассказывает, кто входит в эти категории.

Кого могут мобилизовать только добровольно

Существует 13 групп граждан, которые имеют прерогативу на получение отсрочки от мобилизации и могут быть мобилизованы исключительно по своей воле. В эти группы входя:

Лица с инвалидностью I, II и III групп, официально признанные инвалидами на территории Украины.

Мужчины и женщины, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет в одиночку.

Мужчины и женщины, ответственные за воспитание троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Лица, временно освобожденные от мобилизации и военных обязанностей в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины:

на службе в государственных органах;

в других государственных учреждениях;

в местных органах самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Мужчины и женщины, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники (супруги, дети, родители и т. д.) погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, а также во время действия военного положения, включая сопротивление агрессии Российской Федерации на востоке Украины.

Мужчины и женщины, воспитывающие детей с тяжелыми болезнями, не подпадающими под категорию инвалидности, подтвержденной врачебно-консультативной комиссией.

Опекуны недееспособных инвалидов, заботящиеся о лицах с инвалидностью I и II групп, или о тех, кто требует постоянного ухода по мнению медико-социальной экспертной комиссии.

Лица, ухаживающие за больными родственниками по медицинскому заключению.

Мужчины и женщины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II групп.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, заботящиеся о детях-сиротах или детях без родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Лица, у которых супруг или супруга, родитель или родственник обладают инвалидностью I или II группы, и при этом нет других трудоспособных лиц для ухода, обязанных по закону их поддерживать.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или исчезли в ходе антитеррористических операций, включая тех, кто служил в вооруженных силах или работал на государственных предприятиях, причастных к обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают сроки военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

Также Фокус писал о том, кому осенью первым вручат повестку в ТЦК. Процесс мобилизации осуществляется согласно секретным мобилизационным планам, которые определяют необходимое количество призываемых лиц.

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