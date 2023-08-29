Маргиналы Гиркина или ВДВшники: кому под силу поднять волну мятежа против Путина

Российские спецслужбы готовятся ко второй попытке бунта против Владимира Путина. Остатки "вагнеровцев" и ультранационалисты бессильны перед Кремлем, а вот генералитет вполне заинтересован в смене режима, говорят Фокусу политические эксперты.

Спецслужбы России и Кремль готовятся к возможной попытке нового мятежа после ликвидации главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. ФСБ разрабатывают планы противодействия бунтам, пишет газета The Moscow Times со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю и правительству РФ.

Неизгладимое впечатление на российского диктатора Владимира Путина, по заверениям четырех источников издания, произвели танки, подошедшие на расстояние меньше 200 км к Москве.

Пригожин оставил в наследство военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке. Деятельность наемников подкреплена медиа-империей из Telegram-каналов и политтехнологов, поэтому ЧВК "Вагнер" расформируют, сказали источники.

Опрошенные Фокусом эксперты убеждены в отсутствии сил для организации второй попытки мятежа в России и свержении Владимира Путина. Российский президент оправился и всем дал сигнал убийством Пригожина, считает эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы, политический аналитик Иван Преображенский.

"Защищаясь от последствий мятежа, президент России создал предпосылки для новых восстаний. Он разрешил губернаторам иметь частные армии (речь идет о так называемых "федеральных армиях", их создали для усиления охраны общественного порядка, борьбы с диверсантами, борьбы с беспилотниками, — ред.). Все увидели, что власть в стране может легко передаваться силовым путем", — объяснил аналитик.

Вооруженный захват власти в Москве состоится, но не в ближайшее время. "Вагнеровцев" перекупит Кремль, а ультранационалисты, Z-патриоты и сторонники арестованного военного преступника Игоря Гиркина не имеют реальных сил, добавил он.

"Раздавленные российские либералы и то соберут на акции больше людей, чем любые ультрапатриоты, пользующиеся поддержкой государства. Все эти организации на балансе ФСБ. С Гиркина спецслужбы сняли защиту, его арестовали, а сторонники разбежались", — сказал Преображенский.

Генералы ВДВ "спасут" Россию

Высшее военное руководство России может стать главным двигателем мятежа. Доказательством этого, как говорит Преображенский, служит отставка и арест замкомандующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина и слухи о проблемах у генерала ВДВ Михаила Теплинского.

"В России ВДВ всегда было единственной службой внутри армии, лишенная субъектности и готовности к борьбе за власть. ВДВ участвовали в подготовке к мятежу генерала Льва Рохлина (в 1998 году генерал Лев Рохлин пытался устроить военный переворот. Его застрелили 3 июля этого же года на даче, — ред.), который внезапно скончался якобы по вине жены", — подчеркивает специалист.

Влияние военных в России будет повышаться по мере продолжения полномасштабной войны в Украине. Кремль сделал так, чтобы ни одного публичного лица среди военных не появилось, заметил Преображенский.

"Лицом армии сделали спикера Минобороны Игоря Конашенкова, который точно не имеет перспектив ничего возглавить", — заключил он.

По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, действующие военные и остатки "вагнеровцев" не окажут сопротивления режиму. Часть из них пойдет в армию, другие займутся бандитизмом или совершат самоубийство на почве злоупотребления алкоголем или наркотиками, полагает он.

"Если нет финансирования и лидера, про группировку ["Вагнер"] можно забыть. Маргинальные сторонники Гиркина и прочие — это диванные патриоты и дальше квартиры они не выйдут. Россия удачно зачищает общество. Как только появляется такой, как Пригожин, с ним быстро решают вопрос", — резюмировал Ягун.

Главная ошибка Путина

Президент России Владимир Путин совершил ключевую ошибку, ликвидировав Пригожина, говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, этот шаг может привести к ликвидации главы Кремля. Российские элиты видят параноидальное состояние Путина и сравнивают его с советским диктатором Иосифом Сталиным в последние годы жизни.

Путин продолжит уничтожать всех, кого заподозрит в измене и требовать от окружения безусловной поддержки, независимо от дальнейшего развития событий. В случае существенного тактического поражения на фронте российский лидер исчезнет, уверен Подоляк.

Напомним, что Пригожин погиб в результате падения своего самолета Embraer Legacy 600 в Бологовском районе Тверской области 23 августа. Самолет сбила российская система ПВО. Кроме Пригожина погибли все 10 человек, которые были на борту.

Фокус писал о четырех версиях россиян о том, почему упал самолет с главой ЧВК "Вагнер". Пропагандисты не исключают и "украинский след".