Ракета, дрон, а потом — ядерное оружие: как НАТО должен ответить на падение Shahed в Румынии

Североатлантический Альянс упорно закрывает глаза на "случайное" падение БПЛА Shahed в Румынии и ракеты в Польше, в результате которой погибли два поляка. Боязнь Запада прямой военной эскалации подогревает интерес России. Опрошенные Фокусом военные аналитики уверены, что НАТО отодвигает "красные линии" и испытание Европы "небольшими порезами" продолжится.

Иранские дроны-камиказде Shahed, которые росcийские войска запустили во время атаки по территории Украины в ночь с 3 на 4 сентября, упали на территории Румынии и взорвались. ВС РФ целились в район порта в Измаиле Одесской области, но не попали.

Министерство национальной обороны Румынии решило не раздувать проблему и быстро отреагировало: "средства нападения армии России ни разу не создавали прямые угрозы румынской территории или ее территориальным водам".

Румынские военные усилили бдительность в наземном, морском и воздушном пространстве, а Минобороны осудило российские атаки на гражданские цели и инфраструктуру Украины.

Украинские пограничники заявили о падении и детонации в Румынии двух ударных БПЛА. ГПСУ проинформировало румынских коллег, но они не ответили на сообщение о прилете российских дронов.

Румынские военные усилили бдительность в наземном, морском и воздушном пространстве

А если упадет ядерная ракета?

Отметим, что детонация БПЛА на территории Румынии — не первый подобный инцидент. ВВС Румынии 10 февраля этого года видели крылатую ракету, которые ВС РФ запустили из Черного моря с корабля. Снаряд прошел воздушное пространство Украины, Молдовы и вернулся в Украину.

Министерство обороны Румынии тогда сообщало, что цель подлетела на 35 километров к северо-востоку от границы со страной.

Другой пример: падение двух российских ракет в польском селе Пшеводов во время массированных ракетных ударов по Украине 15 ноября 2022 года с трагическими последствиями. Погибли два гражданина Польши – 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек.

По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, военного эксперта Сергея Кузана, Россия использовала атаку беспилотниками по Румынии как акт запугивания. Странам НАТО надо менять подходы к реакции на российскую агрессию, иначе в будущем на их территорию упадут снаряды посерьезнее.

"Нужно понимать, что применение ядерного оружия — это другой вопрос и предмет разборок для государств ядерного клуба. Россия продолжит акты агрессии против других стран НАТО, чтобы ближайшие соседи Украины чувствовали себя беззащитными перед ракетами и дронами", — пояснил он Фокусу.

Первый минимальный шаг, по оценкам эксперта, заключается в лишении РФ возможности производить ударные дроны и ракеты. Нужно определить все места их производства и пусков, передать ВСУ все необходимое дальнобойное вооружение и действовать.

"Если НАТО не хочет реагировать, можно это сделать руками Украины, но у нас ограниченный инструментарий. Западные разведки помогут выявить все места, а правительства — обеспечить оружие и технологии", — сказал Кузан.

НАТО ответит жестко на целенаправленный удар РФ

Столь слабая реакция Североатлантического Альянса на военные провокации Москвы объясняется отсутствием просчета реакций — запускать ли в действие 4-ю или 5-ю статью учредительного договора, считает директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Четвертая статья предусматривает консультацию сторон каждый раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникла угроза территориальной целостности, независимости или безопасности любой из сторон. А пятая статья обязует все страны НАТО помогать стране-жертве вооруженного нападения всеми средствами.

"Все боятся прямой эскалации с Россией и в большей степени они будут закрывать глаза на инциденты, подобные в Румынии и Польше. Благодаря чему может измениться реакция Альянса? Возможно нанесение целенаправленного удара ВС РФ по военно-техническим или гражданским объектам в странах НАТО. Жесткий ответ может вызвать попадание ракеты в инфраструктурные объекты и последующая гуманитарная катастрофа", — отметил политический аналитик.

Эпизодические падения БПЛА или ракет останутся без внимания и реакции в будущем. Время от времени Кремль будет испытывать страны Альянса "небольшими порезами", так как взрывы БПЛА выгодны для картинки российского общества, заключил Рейтерович.

Напомним, что ночью 5 сентября нашли обломки беспилотника в Истринском районе Московской области территории СНТ "Высоковольтник". Очевидцы говорили о взрывах и сильном пожаре.

Фокус ранее писал об уничтожении дроном российского наблюдательного комплекса "Аванпост". Агрессор применяет данное оборудование для контроля за границей и ведения разведки.