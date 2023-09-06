Выйдет из СИЗО за "копейку"? Почему судье Князеву снижают сумму залога

Экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву снова снизили сумму залога. Теперь, согласно решению ВАКС, он сможет выйти из СИЗО, заплатив 55 млн грн. Если Князев покинет изолятор, он сможет оказывать давление на свидетелей и суд, считают эксперты.

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев, которого подозревают в получении взятки в размере $2,7 млн, может выйти из СИЗО. Во всяком случае к этому ведет планомерное снижение суммы залога, на чем настаивает сторона защиты и удовлетворяет ВАКС, говорит Фокусу заместительница исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань. В предыдущий раз сумму залога Князеву снизили со 107,3 млн грн до 75 млн грн. Вчера, 5 сентября, ее уменьшили еще на 20 млн. Теперь, согласно решению ВАКС, Князев может выйти из СИЗО, заплатив 55 млн грн.

"Какие причины были у ВАКС, объяснить трудно, так как текста судебного решения нет. Пока это выглядит как планомерное снижение залога, чтобы Князев мог выйти из СИЗО. Я объективно не вижу, что могло измениться с того момента, как ему назначили меру пресечения. Сумма взятки [2,7 млн долларов] была немаленькая. Так что нужно понять, чем руководствовался ВАКС, снижая размер залога. Такое решение может повлечь за собой серьезные последствия. Если Князев выйдет из СИЗО, большой вопрос, насколько правоохранители смогут гарантировать, что он не сможет оказывать давление на свидетелей и судей. Он человек влиятельная, учитывая его прошлую должность", — говорит Щербань.

По словам юриста, ограничений по снижению залога для подозреваемых нет, но у ВАКС в таких вопросах обязательно должны быть объективные основания. Когда суд назначает сумму залога, судья учитывает размер взятки, который фигурировал в деле, финансовые возможности подозреваемого, а также сможет ли он влиять на ход следствия.

"У Князева неплохие доходы, активы. Однако бывает, что человек может внести залог, но не делает этого, чтобы показать, что не может, и сторона защиты настаивает на уменьшении залог. Скорее всего обосновали ходатайство невозможностью Князева внести залог [в предыдущий раз адвокат Князева настаивал на снижении залога в связи с тем, что его депозитный счет арестован — прим.]. Нередко адвокаты настаивают на уменьшении суммы залога, так как подозреваемый долго находится в СИЗО, там плохие условия, а сумма непосильная, и судьи идут на встречу", — отмечает эксперт.

Щербань добавляет, что дело Князева — не единственное, когда ВАКС планомерно снижает сумму залога для подозреваемого.

"Судебная практика есть. Такая история была с Микитасем [экс-нардепа Максима Микитася подозревают в предложении взятки мэру Днепра. В июле он вышел из СИЗО под залог. ВАКС планомерно снижал сумму залога с первоначальных 260 млн грн до 20 млн грн. Сторона защиты утверждала, что Микитась не сможет заплатить даже 5 млн грн. В итоге он вышел из СИЗО, и даже получил разрешение уехать из Киева на неделю по семейным обстоятельствам в Ивано-Франковскую область — прим.]. Это может обернуться проблемой. Пока Князев в СИЗО, он под контролем. Как только он выходит, человек, который может владеть важной информацией про чиновников, возможно, начнет договариваться про индульгенции, чтобы избежать ответственности или снизить ее", — говорит юрист.

По словам эксперта, срок досудебного расследования по Князеву завершится в сентябре. После этого стороны защиты смогут ознакомиться с материалами дела.

"Ему должны оставить меру пресечения, но не исключено, что, если еще снизят залог, он будет находиться уже не в СИЗО", — резюмирует Щербань.

Что известно о деле судьи Князева

Председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев, и еще ряд судей, в мае 2023 года оказались в центре коррупционный скандал. По версии следствия, они должны были вынести решение в пользу одного из украинских олигархов за $2,7 млн. Речь предположительно шла о Константине Жеваго. Его люди могли передать взятку за вынесение судебного решения о признании законности приобретения компанией Ferrexpo AG акций Полтавского ГОК. Сам Жеваго отрицает свою причастность к этому делу.

Судья Князев утверждает, что обнаруженные у него во время обысков средства принадлежат на самом деле не ему, а его друзьям-бизнесменам, которые перед выездом за границу, до начала войны, просили его сохранить деньги.

По решению суда подозреваемый находится в СИЗО с возможностью внесения залога.

Несмотря на пребывание в СИЗО, по информации журналистов, он продолжал получать зарплату в качестве судьи. В мае после увольнения его зарплата составляла 179 тыс. грн. В Верховном суде, по запросу, журналистам ответили, что 60% денег Князев перечислил на нужды подразделений ВСУ.

Как известно, Владимир Зеленский лично интересовался делом Князева. По словам директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса, после задержания судьи на взятке, президент Украины звонил ему и спрашивал, что происходит в Верховном суде. На историю о том, что Князева подозревают в получении взятки в размере $2,7 млн президент отреагировал сдержано.

Фокус подробно разбирал, чем закончится скандал со взяткой для судьи Князева и Верховного суда.

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