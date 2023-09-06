Из реестра взяточников НАПК удалят 40 тыс. человек: как это скажется на имидже Украины и помощи Запада

В реестре украинских коррупционеров около 46,5 тысяч человек. Парламентарии хотят скрыть их данные на фоне постоянных требований партнеров Киева о прозрачности схем закупок и деятельности чиновников. Фокус разбирался, пострадает ли от этого уровень военной и денежной помощи Украине.

Процесс электронного декларирования в Украине может измениться не в лучшую сторону. В реестре коррупционеров сейчас около 46,5 тысяч человек. Предложенные нардепами правки статьи 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции" удалят оттуда большую часть, в списке останется чуть более 5 тысяч, заявило Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК).

По данным НАПК, 1 961 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 457 – к административной, а 15 138 – к уголовной за коррупционные преступления.

Специальные проверки глав государственных органов и привлечение их к ответственности за совершение коррупционных правонарушений станут фикцией, предупреждают в агентстве.

Александр Новиков в интервью "НВ" подтвердил вышеуказанные опасения. Законопроект № 9587-д, принятый Верховной Радой 5 сентября, предлагает удалить из реестра коррупционеров и скрыть от украинцев сведения о них.

Минюст и правительство 7 августа, за день до задержания Гунько, направили в Раду законопроект, который его через год уберет из этого реестра.

По его словам, последним из народных депутатов, который попал в реестр коррупционеров, был нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Следствие подозревает политика в злоупотреблении полномочиями при передаче частному предприятию земельных участков площадью 1700 га, принадлежащих Академии аграрных наук. Гунько требовал 221 тыс. долларов "вознаграждения" из расчета 130 долларов за 1 гектар госземли.

Инициатива по освобождению коррупционеров, как сказал Новиков, принадлежит Министерству юстиции. Особый цинизм ситуации заключается в том, что правительство внесло ее в Верховную Раду за день до задержания Гунько и вопреки положению регламента, добавил он.

"Это опасные вещи на самом деле… Минюст и правительство 7 августа, за день до задержания Гунько, направили в Раду законопроект, который его через год уберет из этого реестра", — заметил глава НАПК.

По статье 39 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если лицо не совершило новое нарушение в течение года после взыскания за первое, все его правонарушения аннулируются.

Как изменения в реестре коррупционеров отразятся на имидже Украины?

Главная идея законопроекта № 9587-д состоит в том, чтобы человек находится в реестре коррупционеров конкретный и ограниченный срок, считает один из инициаторов документа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

"Если наказание считается погашенным или снятым, лицо восстанавливается в прежних правах. Появляются соответственно вопросы длительности нахождения виновного в реестре коррупционеров. Позиция НАПК в том, что этот реестр имеет информативный характер. С другой стороны он даст возможность принимать решения по приему на работу правонарушителя. Это и есть негативные правовые последствия", — объяснил политик Фокусу.

Ионушас привел аналогию с административными нарушениями. По статье 39 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если лицо не совершило новое нарушение в течение года после взыскания за первое, все его правонарушения аннулируются.

Отметим, что партнеры Киева постоянно настаивают на прозрачности и подотчетности представителей власти. От этого зависит уровень военной и денежной помощи. По словам замглавы Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елены Мошенец, в законопроектах о е-декларировании предлагалось упростить нормы не для нардепов и топ-чиновников, а для сотен тысяч других декларантов.

"Например, для представителей органов местного самоуправления. У них нет кучи адвокатов и помощников, которые заполнят им декларации. А ошибки в декларациях репутационно стоят очень дорого", – пояснила она.

Ответственность нового поколения коррупционеров, зарабатывающих на войне, усилилась. Список декларантов расширился для членов ВВК, работников военкоматов и участников закупок для оборонного сектора, дополнила Мошенец.

"Надо анализировать реестр коррупционеров и конкретных лиц из реестра. Удалять или нет — зависит от нарушения закона и наказания. Если лицо понесло наказание, можно рассмотреть вопрос удаления из реестра. Но это вопрос к дискуссии и детальному обсуждению. Нужно найти действующий баланс, ведь админнарушения — это одна история, а большие имения, украденные миллионы и имущество — другая", — подытожила нардеп.

Западные партнеры в очередной раз поругают, выразят обеспокоенность чиновников в Киеве, но помощь не обрежут, ведь Украина защищает демократию всего мира.

"Истребители F-16 получим"

Даже если законопроект № 9587-д будет действовать, это не повлияет на размеры и содержание пакетов военной и финансовой помощи Запада, полагает глава правления StateWatch Александр Леменов.

"История грустная. Сложно ухудшить негативное положение дел, поскольку все и так уже практически на уровне плинтуса. Как следствие, финансирование Украины не прекратится. Оружие давать тоже будут, самолеты F-16 также получим. Такие вещи, как предоставление ВСУ необходимого оружия для эффективного контрнаступления и реестр коррупционеров несравнимы", — отметил эксперт.

Западные партнеры в очередной раз поругают, выразят обеспокоенность чиновников в Киеве, но помощь не обрежут, ведь Украина защищает демократию всего мира, продолжил он.

Лучшая защита от таких людей — не реестр НАПК, а судебное решение, по которому человеку нельзя занимать определенные государственные посты, считает Леменов.

Напомним, Верховная Рада Украины 5 сентября во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования. Представители властей будут подавать декларации за 2022 и 2021 годы.

Фокус ранее писал, что экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев, подозреваемый в получении 2,7 млн долларов взятки, может выйти на свободу. ВАКС постепенно снижает сумму залога для него.