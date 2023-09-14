ВСУ "выключают" ПВО в Крыму: в чем была задача операции по уничтожению С-400 "Триумф" в Евпатории

Ракеты "Нептун" и дроны показали класс: россияне лишились в Евпатории комплекса С-400 "Триумф" за 1,2 млрд долларов. Если так пойдет дальше, цепь ПВО на западе полуострова выключится и авиация ВСУ сможет запускать ракеты в любую точку.

В Евпатории утром 14 сентября слышали взрывы, очевидцы говорили об атаке по крымскому городу несколькими беспилотниками. А оккупационные власти перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

Позже СМИ уточнили, что взрывы раздавались в районе села Уютное Сакского района, где размещена воинская часть №85683.

Впоследствии оказалось, что контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию — уничтожили комплекс ПВО С-400 "Триумф" армии РФ стоимостью 1,2 млрд долларов. Дроны СБУ сначала поразили радары и антенны комплекса, а далее подразделения ВМС запустили две крылатые ракеты "Нептун".

В Евпатории размещены две дорогие российские РЛС

Россиян предупредили, что в Крыму их ожидают новые сюрпризы.

Все началось с мыса Тарханкут

Аналитики издания Defence Express пишут, что на окраине Евпатории стоят позиции 3-го радиотехнического полка РФ, который размещается на мысе Тарханкут и уже был объектом атаки украинских сил.

В Евпатории размещены две дорогие РЛС под радиопрозрачными куполами и другие средства радиолокационного осмотра на открытых площадках. Рядом с городом находятся позиции 12-го зенитного ракетного полка, у которого есть на вооружении ЗРК С-400.

Объекты в Евпатории принадлежат 3-му радиотехническому полку РФ

"Объекты находятся к востоку от Евпатории и имеют ключевое значение для обеспечения противовоздушной обороны этого района Крыма. Поражение этих целей позволяет "прорубить" окно во вражеской противовоздушной обороне и облегчить последующие атаки", — указали специалисты.

По словам инженера-кораблестроителя и военно-морского эксперта Владимира Заблоцкого, 3-й радиотехнический полк РФ базируются в Севастополе. Его подразделения размещены в Тарханкуте, Евпатории и Керчи.

"Это их радары стояли на "вышках Бойко" и на Тарханкуте. Постепенно украинская армия их выключает. В Евпатории как раз заканчивается эта цепь ПВО и РЭБ, что делает возможным проход нашей авиации. К примеру, реально в будущем запускать ракеты по Севастополю и другим городам Крыма", — комментирует он Фокусу.

Заблоцкий добавляет, что есть также восточное направление Крыма. Если ВСУ в ближайшее время выйдут к Азовскому морю, полуостров прижмут с двух сторон.

"Главная цель — уничтожение Крымского моста и перерезание коммуникаций в Азовском море", — заключил аналитик.

Напомним, ночью 13 сентября дроны и ракеты атаковали Севастополь. Снаряды прилетели по Севастопольскому морскому заводу, повреждены БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". По мнению экспертов, ракету "Нептун" могли адаптировать под авиацию.

Фокус ранее писал, что в Севастополе могли поразить субмарину проекта 636, которая запускает крылатые ракеты "Калибр".