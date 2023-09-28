Zolfaghar летит на 700 км. Как повлияют на войну в Украине баллистические ракеты из Ирана

Иран мог существенно нарастить арсенал баллистических и крылатых ракет за время большой войны России с Украиной. Ограничение ООН на продажи иранского вооружения истекает 18 октября, а Москве срочно надо пополнить истощенные резервы. Противодействовать баллистике крайне сложно, на это способны комплексы типа Patriot PAC 3 и SAMP/T, которых в Украине не так много.

Россия близка к заключению с Ираном соглашения о продаже беспилотников и ракет. Американский Институт изучения войны (ISW) выяснил, что договоренность может состояться после 18 октября, когда закончится срок действия ограничений ООН на иранское вооружение.

Резолюция 2231 Совбеза ООН запрещает другим государствам получать от Ирана вооружение, связанное с ядерной деятельностью. Это касается баллистических и крылатых ракет.

Явным признаком скорого поступления иранского вооружения, аналитики считают встречу 20 сентября командующего Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они проверяли иранский арсенал беспилотников, ракет и противовоздушной обороны.

Хаджизаде показал министру крылатую ракету Paveh, баллистические ракеты Ababil и Fateh, новую пусковую установку для дронов-камикадзе Shahed-136 и другую военную технику.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани 5 сентября заявил о готовности Тегерана развивать оборонные и стратегические отношения со всеми независимыми и союзническими странами после истечения срока действия санкций.

Американские и британские чиновники предупредили, что Россия собирается купить ракеты у Ирана, чтобы пополнить собственные истощенные резервы. Сотрудники украинской и израильской разведок считают, что Россию прежде всего интересуют баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью поражения целей 300 километров и более.

Иран воюет с Израилем: почему Россия не получит много ракет

Иранские ракетные возможности не столь огромны, чтобы вызывать беспокойство, считает военный эксперт Павел Нарожный. Маловероятно, что Москва получит даже 100 штук ракет типа Fateh-110 или Zolfaghar, полагает он.

"Взамен России придется предложить Ирану такое, чтобы их заинтересовало в борьбе с Израилем. Возможна передача незначительного количества ракет, чтобы не повредить собственным запасам и обороноспособности. Все эти аналоги советских разработок мы видели. Хорошего в инициативах Ирана, конечно, мало", — оценил он проблему.

В Украине есть возможности сбивать данные ракеты, все зависит от расположения установок ПВО Patriot и других систем защиты от крылатых ракет. Противодействовать баллистическим ракетам могут только комплексы с противоракетными возможностями, например Patriot PAC 3 и SAMP/T.

Гораздо больше Иран может поставить России ударных дронов, ведь их стоимость не превышает 100 тысяч долларов. Ракеты — дорогое удовольствие, ее себестоимость начинается от 1 млн долларов, продолжил Нарожный.

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar — краткие характеристики

Fateh-110 — это фактически иранская копия советской ракеты 9М21 для комплекса "Луна-М". Fateh-110 в последней четвертой версии имеет максимальную дальность полета до 300 км, размер ее боевой части до 650 кг. Zolfaghar летит максимум на 700 км, а вес ее боевой части — 580 кг.

Военный портал Defense Express отмечает, что за время большой войны России с Украиной, Иран мог создать дополнительные запасы баллистических и крылатых ракет.

Ракета Zolfaghar поражает цели на расстоянии до 700 километров

"Если утверждение ISW верно, то их поставка может быть достаточно объемной из-за имеющегося запаса. Вопрос точности ракет – наверняка последнее, что интересует Москву. Скорее всего, для точечных ударов их использовать нельзя, а это означает вероятную террористическую цель в виде атак по крупным населенным пунктам", — указывают специалисты.

Напомним, иранский КСИР недавно заявил об успешном выведении на орбиту нового военного спутника Nour-3. Оборудование позволит гвардейцам "удовлетворить потребности в разведке", заявил командующий КСИР Хоссейн Салами.

Британское издание The Guardian 27 сентября писало о предложении Украины странам Запада бить ракетами по заводам, которые выпускают дроны Shahed в Иране, Сирии и России.