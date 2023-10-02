"Возраст влияет на качество": почему в Британии предлагают набирать молодежь в ВСУ

Сегодня собирательный образ украинского солдата, несущего на себе тяготы войны — мужчина старше 50 лет. И по мнению экс-министра обороны Великобритании, на фронт нужно призывать молодых бойцов. Но становиться на учет в ТЦК молодежь не спешит, из-за массовой мобилизации ряды ВСУ начали "стареть".

В Великобритании придумали способ восполнения сил и потерь в Вооруженных силах Украины. Время подошло к пересмотру масштабов мобилизации в Украине и армии нужна молодежь, считает экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Бывший глава британского Минобороны уверен, что армия оккупантов "трещит по швам". У Киева есть шанс довести войну до победного конца.

"Средний возраст украинских солдат на фронте — более 40 лет. Я понимаю желание Зеленского сохранить молодежь на будущее, но пришло время пересмотреть масштабы украинской мобилизации", — полагает Уоллес.

Молодежь поможет и недопущению снижения темпа контрнаступления, в то время как президент РФ Владимир Путин скрыто проводит мобилизацию. Отметим, что в Украине и так призывают в армию мужчин без опыта общевойсковой подготовки. Командование Сухопутных войск говорит, что их отправляют на обучение в течение не менее одного месяца в учебных воинских частях или в высших учебных военных заведениях.

Успешность своих тезисов Уоллес подкрепил примером. Во время посещения секретного полигона за пределами Украины, где украинских солдат обучали работе с британским ПЗРК StarStreak, он видел весьма молодого солдата.

"У них была неделя на обучение системе, на освоение которой у нас уходят месяцы. Британский сержант указал на молодого украинца, едва вышедшего из подросткового возраста. Он не отпускал тренажер и не прекращал тренировки до тех пор, пока перестанет промахиваться. Этот молодой человек сбил два российских ударных вертолета", — рассказал Уоллес историю.

Военные старше 40 лет "быстрее изнашиваются"

Согласно нормам действующего законодательства Украины, мобилизации в ВСУ подлежат мужчины в возрасте 18-60 лет. Однако собирательный образ украинского солдата, несущего на себе тяготы войны — это мужчина старше 50 лет, сказал Фокусу ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Молодое поколение не спешит становиться на учет в военкоматы. Когда ТЦК получают от Генштаба задание набрать больше танкистов, военкомы поднимают списки служивших еще в советской армии. Люди старше 40 лет охотнее пойдут служить в ВСУ после вручения повестки, чем молодые. Я знаю и другие примеры, когда людям только исполнилось 18 лет и и они пошли в армию", — прокомментировал военный.

Многие в возрасте от 18 до 25 лет пошли на фронт добровольно в начале полномасштабного российского вторжения, а после начала массовой мобилизации ряды ВСУ начали "стареть", продолжил экс-командир.

"Старение" сказывается на качестве бойцов. Вышкол советской армии работает, там учили, как выполнять приказы. Если бы мы полагались на молодое поколение, было бы плохо. Вторая сторона вопроса — это физическое состояние возрастных солдат, некоторые не могут выполнять определенные боевые задачи. Говоря негуманным термином, они быстрее изнашиваются", — говорит Дикий.

Морпехи, спецназ и ДШВ: где ждут молодые кадры

Верховная Рада Украины в мае этого года проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет. Данное решение направлено на омоложение мобилизационного ресурса, считает секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Вопрос больше не в молодых кадрах, а в наличии ресурсов для ВСУ. Люди неохотно идут в военкоматы. Должна быть все же пропорциональная система в вопросе возраста военнослужащих, а не так, что идут воевать все старые или все молодые", — сказал он Фокусу.

Некоторые части, например, отряды морской пехоты, десантно-штурмовые войска или спецназ нуждаются в молодых. А вот в тылу могут посидеть военные постарше, добавляет политик.

Вероятнее всего, Бен Уоллес говорил об увеличении численности молодых военных в рядах ВСУ из-за того, что Британия помогает обучать украинских морпехов и спецназ, где нужны выносливые, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

"Судя по оценкам командования, тотальная мобилизация не нужна. Планы в ТЦК составлены под реальную ситуацию и устраивают Генштаб. Срочники у нас не воюют на фронте. В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому делить призывников на возрастные категории никто не будет: молодые и среднего возраста", — говорит он в беседе с Фокусом.

Если на фронте будет ухудшаться ситуация, то нужно будет увеличивать численность ВСУ, резюмировал эксперт.

Фокус ранее писал, в каких специалистах нуждаются Вооруженные силы Украины. В первую очередь, нужны те, кто может участвовать в боевые действиях, ремонтировать технику, налаживать связь и лечить раненых.

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