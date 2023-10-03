Четыре повестки для брата "Да Винчи". Почему родственники погибших героев обязаны ходить в ТЦК

Младшему брату погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", имеющему инвалидность, несколько раз хотели вручить повестки в военкомат. Украинская бюрократия не освобождает от бумажной волокиты людей, перенесших утрату. Право на отсрочку от мобилизации надо доказывать документально.

Военкомы хотели вручить повестку младшему брату погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Причем делали это четыре раза, хотя парень имеет инвалидность и является родственником погибшего на войне.

"Он боится. Они вылезли, такие бугаи — и к нему. Он упал на диван, я давала нашатырный спирт", — вспомнила встречу с работниками ТЦК бабушка воина Иванна Винник.

Украинское законодательство защищает от призыва в ряды ВСУ женщин и мужчин, чьи близкие родственники, в том числе братья или сестры, погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции и после начала полномасштабной фазы войны.

Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, а также родные (полнородные или неполнородные) братья или сестры. Полный список лиц указан в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Несмотря на перенесенное горе, родственникам погибших придется вникать в бюрократические нюансы, чтобы доказать право на отсрочку от мобилизации. Военкомы могут не знать об их статусе или не поверить на слово, поэтому юристы рекомендуют сразу подавать в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от призыва в ВСУ.

Главное — доказательства: почему родственники погибших на войне обязаны ходить в ТЦК

Исходя из реалий всеобщей мобилизации, родственники погибших или пропавших без вести украинских военных призывного возраста должны стать на учет в ТЦК, поясняет Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

При наличии оснований, им предоставляют отсрочку от службы. В случае с младшим братом Дмитрия "Да Винчи", парню надо прийти в военкомат со всеми нужными документами, продолжил юрист.

"Большинство призывников, в том числе и брат "Да Винчи", не хотят идти в ТЦК. Непонятно, как там все будет разворачиваться. Военкоматы в 90% случаях поступают незаконно, думая, что права есть только у них", — прокомментировал адвокат.

Максимов отмечает, что ТЦК может потребовать от родственников погибших/пропавших без вести на войне следующие документы:

подтверждение наличия родственной связи с погибшим/пропавшим без вести;

свидетельство с указанием причины смерти военного или пропажи без вести во время полномасштабной войны/проведения АТО;

свидетельство о рождении погибшего на войне и родственника, которому нужна отсрочка.

"Всю документальную цепочку надо пройти сразу. Много злоупотреблений в ТЦК происходит из-за промедления подачи документов", — добавил специалист.

Игнорирование нескольких повесток влечет за собой админответственность, а также уголовную, если военком еще предупреждает о нарушении процедуры постановки на воинский учет, заключил Максимов.

Фокус ранее писал о совете экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пополнить ряды ВСУ молодежью. Бывший министр считает, что средний возраст воюющего солдата ВСУ превышает 40 лет.

Напомним, что в ряды ВСУ забирают мужчин без военного опыта. Их отправляют на обучение в соответствии с военными специальностями.