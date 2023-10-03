"Окна им повыбиваю": бабушка "Да Винчи" рассказала, как его брату хотели выдать повестку (видео)
Брат погибшего защитника Дмитрия Коцюбайло имеет инвалидность, но уже четыре раза был задержан работниками ТЦК. Его мать была вынуждена звонить в военкомат, чтобы парня больше не пугали.
Младшему брату погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" четыре раза пытались вручить повестку представители ТЦК. Парень имеет инвалидность. Об этом в интервью для hromadske, опубликованном 2 октября, рассказала бабушка воина Иванна Винник.
"Его четыре раза военкомат задерживал. Повестку хотели дать. Я говорила: еще пусть раз они возле меня станут, я возьму коштур (палку для ходьбы — ред.) и им окна повыбиваю", — сказала она.
Мать парня с инвалидностью Оксана Коцюбайло даже звонила в ТЦК и объясняла ситуацию.
"Он боится. Они вылезли такие бугаи — и к нему. Он упал на диван, я давала нашатырный спирт", — вспомнила Винник.
В то же время женщина раскритиковала тех, кто скрывается от военкомата или прячет родных.
"Пусть идут все. Когда будет мир на свете, поприезжают те, что за границей, наденут вышитые рубашки и будут на парадном месте стоять. Вспомните мои слова. Не убегайте, не прячьтесь — идите все", — заявила бабушка "Да Винчи".
Она подчеркнула, что всем жаль своих детей, но ее внук провел в "аду" войны 9 лет, и "его туда никто не посылал".
Напомним, 10 марта в Киеве прощались с командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло. На богослужение в церкви пришли примерно три сотни человек. Цветы к гробу Героя возложил президент Владимир Зеленский. На церемонии на Майдане Независимости также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, мэр Киева Виталий Кличко и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
2 апреля невеста "Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о его последних минутах жизни. За полчаса до обстрела воин спрашивал у любимой, как у нее дела, а потом его привезли раненого и без сознания. Михайлова пыталась спасти бойца и впервые читала молитву "Отче наш", желая, чтобы Коцюбайло жил.