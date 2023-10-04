Собрали 300 тысяч солдат: готовится ли НАТО к войне с РФ и какая роль отведена Украине

Большинство стран Североатлантического альянса десятилетиями не обращали внимания на военную сферу и только полномасштабное вторжение в Украину заставило их задуматься. Вариант нападения России на страны Балтии вполне реален, а слабая реакция НАТО приведет к кризису и развалу военного блока, говорят военные аналитики.

Военное руководство блока НАТО подсчитало, сколько солдат нужно для войны с Россией. Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр полагает, что для "большого конфликта" хватит до 300 000 военных быстрого реагирования.

Данная группа солдат должна быть готова к развертыванию в течение первых 30 дней. Дополнительные четыре боевые группы уже сформированы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Бауэр считает, что многие страны Североатлантического альянса десятилетиями не обращали внимания на развитие военной сферы. Теперь нужны инвестиции в обучение, развитие персонала и оборонной промышленности.

Другой приоритетный вопрос — это построение систем противовоздушной обороны НАТО и уничтожение ракетных систем в России. Данные выводы были сделаны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а потом сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне запускают по вам эти ракеты", – заявил адмирал.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи акцентировал внимание на недостаточность запасов боеприпасов на армейских складах стран НАТО.

"Мы не можем остановиться только потому, что наши запасы истощен. Надо поддерживать Украину в борьбе сегодня, завтра и послезавтра. Если мы остановимся, это не значит, что [президент России Владимир] Путин тоже остановится. До сих пор далеко не все члены альянса тратят 2% ВВП на оборону", — подчеркнул британский министр.

Война НАТО и России: что говорят в Москве и какую роль отведут Украине?

В России считают возможным прямое столкновение с НАТО. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сегодняшняя ситуация весьма опасна и есть большой риск начала большой войны.

Российский чиновник считает, что НАТО "отправляет солдат в Украину для участия в определенных действиях". По мнению содиректора программ внешней политики, координатора международных проектов "Центра Разумкова" Алексея Мельника, риск конфликта между РФ и Западом оценивается как реалистичный и высокий.

В качестве примера эксперт вспомнил, как в конце сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил две ракеты по британскому разведывательному самолету над Черным морем. Источники BBC в западных военных ведомствах тогда говорили, что экипаж британского самолета не погиб только благодаря не совсем точному наведению на цель.

"Каждый инцидент опасен тем, что в отсутствии доверия может привести к непоправимым действиям. Слова командующего НАТО Бауэра говорят о смене доктрины блока от политики сдерживания к активным действиям. При нападении РФ на страну-члена Альянса эти 300 тысяч солдат за короткое время должны отвоевать занятую территорию. Ядерное противостояние рассматривается как один из элементов сдерживания", — указал он в беседе с Фокусом.

Украина будет воевать вместе с Западом и союзниками в случае конфронтации НАТО, заключил Мельник.

Нападение РФ на страны Балтии: покажет ли НАТО жесткость

Угрозы от России возрастают и НАТО усиливает оборонные возможности в случае нападения, отмечает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Украина удачно проводит демилитаризацию России и мне тяжело верится в то, что у Москвы хватит возможностей для нападения еще и на страны Альянса. Если им тяжело удержать Бахмут, о каком НАТО идет речь? Огромные военные ресурсы были потрачены на войну в Украине", — считает аналитик.

Единственный вариант, по его словам, заключается в возможных попытках нападения России на страны Балтии для проверки реакции НАТО. Такой шаг Путину необходим, чтобы сохранить власть после неудач РФ и победы Украины в большой войне.

Если Альянс покажет слабую реакцию в ответ на нападение РФ на страны Балтии, это приведет к кризису и развалу военного блока. Многое зависит и от внутриполитической ситуации в США, ведь в случае прихода к власти Дональда Трампа и его политики невмешательства, Россия пойдет дальше, подытожил Самусь.

Фокус ранее писал о проведении в России масштабных учений на случай угрозы ядерного удара. В соцсетях также распространяли слухи о важности в военном отношении периода с 4 по 7 октября.

Великобритания отправила 1 октября в Польшу истребители Eurofighter Typhoon. Самолеты перебросили для защиты восточного фланга НАТО от возможного нападения России.