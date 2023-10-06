ВСУ сохранили все Himars и САУ Crab. Чем отбиваться от РФ при срыве военной помощи США

В Пентагоне осталось чуть более $5 млрд на помощь Киеву, а средние траты на вооружение в условиях войны — $3 млрд в месяц. Пока республиканцы и демократы спорят в Конгрессе о "стратегических целях", Украина борется с агрессором. Страны Евросоюза, Канада и Япония могут помочь с финансированием, считают опрошенные Фокусом политические и военные аналитики.

Украина нуждается в новом пакете военной помощи от США, а Конгресс принимает бюджет страны, в который она не включена. Двухпартийная поддержка военной помощи Украине ослабла, писала газета The Washington Post, проанализировав результаты опроса Чикагского совета по глобальным делам.

Согласно данным, 63% взрослого населения США поддерживает предоставление дополнительных вооружений и военных поставок Киеву. Однако после решения Конгресса на счетах Пентагона осталось чуть более 5 млрд долларов на помощь Украине.

Подвешенная ситуация с финансированием ВСУ продлится до 17 ноября, когда закончится срок действия текущего законопроекта о финансировании, говорят сенаторы.

"Сторонники Украины боятся, что президент России Владимир Путин поверит в наступление момента, когда США перестанут поддерживать Киев", — говорится в статье WSJ.

Украинские политики уже бьют тревогу. Если американцы не выделят деньги, ВСУ через месяц-полтора останутся без вооружения, привела подсчеты глава парламентской временно следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова.

Денег Пентагона хватит максимум на сбор оружия из запасов и доставку его в Украину. Указанной суммы точно не хватит на закупки у западных партнеров. Украина тратит 3 млрд долларов на оружие в месяц, добавила политик.

Надежда на Евросоюз: откуда Украине брать деньги?

Украинские чиновники нервно наблюдают за тем, как политические интриги в Вашингтоне с высокими ставками, по поводу помощи Киеву, влияют или разрушают их способность вести войну, отмечают обозреватели журнала Foreign Policy.

"Мы чувствуем себя заложниками внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Если помощь задерживается, это будет означать резкое снижение нашей огневой мощи и увеличение потерь", — прокомментировал изданию замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев.

Среди выделяемой Украине помощи следует отличать военную и макрофинансовую. Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис 3 октября сообщил о подписании Меморандума о взаимопонимании с Украиной и выделении 5 млрд евро макрофинансовой помощи, напомнил директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Мы видим поддержку со стороны Евросоюза и других партнеров. С вооружениями сложнее, никто американцев не заменит. Шатдаун мог замедлить выделение помощи не только Украине, но и другим странам, эту угрозу нельзя назвать прямой", — объяснил Фокусу эксперт.

Украине удалось накопить военные и финансовые ресурсы за время большой войны. ВСУ, по словам специалиста, не потеряли ни одной дальнобойной установки Himars и польской САУ Crab.

"Солдаты ВСУ довольно экономно расходуют поставляемые боеприпасы и такой большой проблемы с промедлением выделения военного пакета помощи нет", — добавил он.

"Большая семерка" поможет

Задержку по тратам на военную помощь Украине можно решить за счет денежных запасов Пентагона, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан 1 ранга в запасе Павел Лакийчук.

"Лишние 5 миллиардов явно не повредят в эти полтора месяца. Угрозы срыва поставок военной помощи нет в краткосрочной перспективе. Проблемы касаются тенденции. Траты США по отношению к ВВП страны намного меньше, чем у европейских союзников Украины. Европейцы делают выводы, что при сокращении американских вливаний в Украину, они не потянут такие затраты", — рассказал он Фокусу.

Кроме США Киеву можно надеяться на помощь других партнеров стран "Большой семерки" — Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию, отмечает эксперт.

Другую часть проблем с финансированием и недостатком вооружений Украина способна решить сама, подытожил Лакийчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на саммите европейских политиков в Испании призывал лидеров стран Евросоюза продолжать поддерживать Украину, пока в США продолжается "политический шторм".

Фокус также писал о решении Испании передать Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk.