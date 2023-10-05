Зеленский призвал ЕС к поддержке, пока в США бушует "политический шторм"

Президент Украины также выразил уверенность в американских институтах и решимости руководства поддерживать Украину в борьбе с РФ.

Related video

На саммите европейских политиков в Испании президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС к продолжению поддержки Украины, пока США проходят через "нарастающий политический шторм". Об этом сообщает CNN.

Заявлению предшествовала отставка лидера республиканцев Кевина Маккарти с должности спикера в Палате представителей.

По словам Зеленского Европа следит за развитием событий в США и "нарастающим политическим штормом".

"У Европы есть свой потенциал силы и своя глобальная роль, которая должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах Европы", — заявил он.

Зеленский также выразил уверенность в американских институтах и решимости руководства поддерживать Украину в борьбе с РФ.

По его словам, Америка помогла Европе выжить.

"А теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать бурю, а быть единой в это неопределенное время", — отметил президент.

Он также добавил, что нельзя позволять Путину дестабилизировать какие-либо регионы мира, чтобы разрушить мощь Европы.

"Мы должны продолжать оказывать давление санкциями, политическими и экономическими, чтобы Россия не могла сеять хаос", — уточнил он.

Напомним, что Польша и Словакия все равно будут поддерживать Украину после выборов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также сообщалось, что Польша отремонтировала первые Leopard 2A4 для ВСУ.