Зеленський закликав ЄС до підтримки, поки у США вирує "політичний шторм"
Президент України також висловив упевненість в американських інституціях і рішучості керівництва підтримувати Україну в боротьбі з РФ.
На саміті європейських політиків в Іспанії президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС до продовження підтримки України, поки США проходять через "політичний шторм, що наростає". Про це повідомляє CNN.
Заяві передувала відставка з посади спікера в Палаті представників лідера республіканців Кевіна Маккарті.
За словами Зеленського, Європа стежить за розвитком подій у США і "політичним штормом, що наростає".
"Європа має свій потенціал сили й свою глобальну роль, яка має бути максимально потужною в усіх ключових питаннях Європи", — заявив він.
Зеленський також висловив упевненість в американських інституціях і рішучості керівництва підтримувати Україну в боротьбі з РФ.
За його словами, Америка допомогла Європі вижити.
"А тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати бурю, а бути єдиною в цей невизначений час", — зазначив президент.
Він також додав, що не можна дозволяти Путіну дестабілізувати будь-які регіони світу, щоб зруйнувати міць Європи.
"Ми повинні продовжувати чинити тиск санкціями, політичними та економічними, щоб Росія не могла сіяти хаос", — уточнив він.
Нагадаємо, що Польща і Словаччина все одно підтримуватимуть Україну після виборів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Також повідомлялося, що Польща відремонтувала перші Leopard 2A4 для ЗСУ.