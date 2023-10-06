Просидел в СИЗО два дня: мэра Сум, который попался на крупной взятке, выпустили под залог

Как рассказали Фокусу в ВАКС, градоначальник провел в изоляторе 2 дня, после чего внес залог в размере 3 миллионов гривен.

Мэра Сум Александра Лысенко, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, выпустили из следственного изолятора после того, как он внес залог. Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Сумма залога составила 3 миллиона гривен.

"Все это время [с 4 октября] он пробыл в СИЗО, пока не была внесена залоговая сумма в размере трех миллионов гривен", — сообщили Фокусу в пресс-службе ВАКС.

Дело мэра Сум Александра Лысенко — что надо знать

2 октября в стало известно, что в городе Сумы задержали городского голову и чиновника горсовета при получении взятки.

По версии следствия, мэр Александр Лысенко и директор департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александр Журба требовали взятку за "решение вопроса" для предпринимателей, в противном случае они угрожали создавать искусственные препятствия их бизнесу. Установлено, что С ноября 2022 года по октябрь 2023 года мэр и начальник департамента получили в общей сумме 2,13 млн грн.

3 октября Лысенко и Журбе НАБУ сообщило о подозрении во взяточничестве, а на следующий день, 4 октября, решением ВАКС Лысенко отправили под арест с правом выйти под залог.