Помощь на двоих: как Украина и Израиль "поделят" деньги США

В Белом доме предложили объединить украинский и израильский пакеты помощи в один законопроект. Эксперты считают, что это повысит шансы Киева возобновить финансирование США. Однако в случае затяжной войны в Израиле, помощь Украине могут сократить.

В конце сентября США приняли временный бюджет, чтобы избежать приостановки работы правительства, который не включал финансирования для Украины. Это положило начало дебатам о том, как решить проблему. Один из вариантов возник на фоне войны в Израиле. Белый дом решил убить двух зайцев: объединить пакеты, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Израилю, и вернуть денежную помощь Киеву, против которой ранее выступали некоторые представители республиканцев.

"И то, и другое важно, и мы достаточно большая, экономически жизнеспособная и достаточно динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и то, и другое", — сказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям, адмирал Джон Кирби.

Повышает шансы на поддержку

Эксперты в беседе с Фокусом отмечают, что объединение пакетов помощи для Израиля и Украины повышает шансы Киева на возобновление финансовой поддержки американцев. Как известно, в конце сентября в Конгрессе США не утвердили новую поддержку для Киева. Чтобы избежать шатдауна, американские законодатели одобрили временное финансирование правительства США на 45 дней. При этом бюджет на 2024 год, который включал бы помощь Украине в размере более $60 млрд, не смог получить достаточное количество голосов.

3 октября Палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. Как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, "пока не будет избран новый спикер, палата представителей не может голосовать по законам".

Однако Израиль давний союзник и важный стратегический партнер США. Чтобы выделить дополнительные деньги, Вашингтон быстро восстановит работу нижней палаты Конгресса, а вместе с тем решится и украинский вопрос, считает политический аналитик Владимир Фесенко.

"У Киева и Иерусалима разные военные потребности, а потому они не могут быть конкурентами в вопросах американкой поддержки. И вопреки многочисленным комментарием, это повышает шансы Украины на возобновление помощи США. Израильское лобби представлено в партии республиканцев, в том числе в трампистком крыле. Раз надо срочно выделить деньги для Израиля, надо решить проблему в нижней палате, выбрать спикера. Соответственно удастся решить и вопрос по Украине, если это будет один законопроект", — говорит Фокусу Фесенко.

Единственный риск, который возникает — как долго продлится война на Ближнем Востоке. Если конфликт станет затяжным, приоритеты американцев могут сместиться. И помощь Киеву в перспективе могут сократить, отмечает в беседе с Фокусом политический эксперт Олег Постернак.

Пока США не настроены минимизировать поддержку Киеву, ради стратегических интересов на Ближнем Востоке, именно поэтому в Белом доме возникла идея объединить два пакета. Но подход не решает проблему с трампистским крылом в Конгрессе, которые по-прежнему не поддерживают финансирование Украины, но при этом согласны с необходимостью усилить помощь Израилю.

"Если бы украинский пакет рассматривали отдельным законопроектом, как это ранее планировали в Белом доме, они могли рассчитывать на голоса демократов и части республиканцев. Но если пакеты объединят, есть риск вовлечения в переговоры трампистского крыла. Это может затянуть процесс, привести к торгам, компромиссам, и в итоге сокращению предварительно планируемых для Киева цифр", — рассуждает Постернак.

Повлияет на позицию по Украине

Активная поддержка США в случае затяжной войны в Израиле усилит антиамериканские настроения в арабских странах, что в итоге может отразиться на российско-украинской войне и приблизить промежуточное "перемирие" на невыгодных для Киева условиях.

"В арабских медиа Украина — это союзник США. И если усилится ненависть к американским союзникам, возникнет риск потерять лояльность Саудовской Аравии, Турции, которая уже предложила мирное посредничество палестинской стороне, и это более ощутимо и серьезно для нас. Киев ведет работу по формуле мира, в августе прошел саммит в Джидде, где мы смогли донести свою позицию. Углубление США в конфликт на Ближнем Востоке заставит приостановить политическое сотрудничество арабских стран с Украиной, они могут занять более осторожную позицию в войне России против Украины, и даже более пророссийскую. Кроме того, втягивание США в конфликт разозлит арабский Восток и может заставить американцев оказывать давление в плане оперативного сворачивая активных боевых действий, потому что приоритеты будут изменены", — рассуждает Постернак.

Есть риски и для Европейских стран, которые ожидают новый миграционный поток беженцев, в случае затяжной блокады Сектора Газа и продолжающихся бомбардировок. Ранее Фокус писал о том, что противостояние ЦАХАЛ и исламских террористов привело к волне насилия: в Лондоне нападали на еврейские магазины, а в Египте расстреляли израильских туристов. Эксперты считают, что арабские и еврейские диаспоры будут враждовать по мере усиления боевых действий, и это отразится на безопасности стран Запада.

Ранее Администрация американского президента обнародовала совместное заявление Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, в котором страны выразили однозначную поддержку Израиля и выступили за его право защитить себя от террористических атак. В то же время отметили, что выступают за равенство прав и свобод как израильского, так и палестинского народов.