На "четверку с минусом": смогла ли Украина выполнить все требования Запада на пути в ЕС

Чтобы переговоры о вступлении Украины в Евросоюз стартовали, Киев должен был выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии. Власти уверены, что удалось реализовать практически все требования. Эксперты считают, что Киеву есть над чем работать, тем не менее шансы для старта переговоров высокие.

В декабре Украину ожидает старт переговоров о вступлении в Евросоюз. Для этого Еврокомиссия рекомендовала Киеву выполнить семь ключевых рекомендаций, среди которых:

реформирование Конституционного суда;

судебная реформа;

борьба с коррупцией;

реформирование правоохранительных органов;

деолигархизация;

медиа законодательство;

законодательство по правам нацменьшинств.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что ВР приняла 99,9% того, что требует Европейский союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В целом, по словам главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, Украина за год выполнила практически все рекомендации, представленные со стороны европейских институций. И работа продолжается.

Прогресс есть

В июне 2023 года в Брюсселе отметили успех, которого удалось достичь Киеву, несмотря на полномасштабную войну РФ. По оценке Европейской комиссии, Украина выполнила два из семи требований для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе. Речь шла о медиа законодательстве, а также об успехах судебной реформы.

Остальные пять рекомендаций имели определенный прогресс. Например, реформированию Конституционного суда ЕК поставила оценку "хорошо", а в законодательстве по правам нацменьшинств, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и реформированием правоохранительных органов, а также деолигархизацией отметила "некоторый" успех.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании действительности, а о признании прогресса, например, есть выдающиеся антикоррупционные дела, которые можно назвать", – отмечал один из дипломатических источников ЕС изданию Reuters.

В настоящее время успеха больше, говорит Фокусу основательница Института законодательных инициатив Мартина Богуславец. Парламент и правительство серьезно отнеслись к выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии. И можно говорить о существенном продвижении по количественным и качественным показателям.

В частности, это касается законодательства о нацменьшинствах. В сентябре Верховная Рада приняла соответствующий закон с частичным учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Документ определяет, кто такие национальные меньшинства, разрешает использовать язык нацменьшинств в рекламе, медиа, на различных мероприятиях, а также предполагает разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах.

Тема нацменьшинств остается камнем преткновения в дипломатических отношениях Украины и Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан намекал, что его страна готова ставить Киеву палки в колеса на пути в ЕС, если украинское правительство не улучшит, в его представлении, законодательство. Главное раздражение Будапешта связано с Законом об образовании, который гарантирует обучение в школах на государственном языке, в то время как венгры хотят, чтобы их этнические меньшинства учились исключительно на родном языке.

Также Украина показала определенный успех в реформировании Конституционного суда: в июле парламент проголосовал за евроинтеграционный закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ, а также усилил роль международных организаций в отборе кандидатов. Правда, пока ни один конкурс по новому закону не состоялся.

После принятия парламентом закона о возобновлении открытого электронного декларирования, хоть и не с первого раза, а также расследования ряда громких коррупционных дел, можно говорить о некотором продвижении в борьбе с коррупцией.

Нужно доработать

"По пятибалльной системе, я думаю, нам можно поставить четверку с минусом. Это больше, чем тройка, но не твердая четверка", — говорит Фокусу политический аналитик Игорь Рейтерович. По словам эксперта, в оценке главы Верховной Рады о том, что Украина выполнила "практически все" рекомендации, кроется много вопросов, которые не доведены до завершения.

"Партнеры скажут, что мы проделали неплохую работу, заслуживаем страта переговоров, но осадок от того, что не довели все до завершения, останется. Потому что война — не индульгенция от выполнения требований. Мы можем сказать, что ключевые моменты выполнены, а дальше будем работать", — продолжает Рейтерович.

По словам Богуславец, есть пункты, которые по-прежнему нуждаются в усилении. Например, соответствие законодательства по противодействию отмыванию средств стандартам FATF [Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег]. О серьезности этого условия свидетельствует то, что оно является одним из ключевых для продолжения сотрудничества с МВФ. А также — реформирование правоохранительного блока.

"Согласно Государственной антикоррупционной программе, должна была начаться разработка законопроекта о назначении на высшие должности в полиции по результату конкурса, а также введение проверки на добродетель. Антикоррупционный центр ИЗИ предоставлял в Нацполицию и МВД заявление, которое подписали более 20 общественных организаций и аналитических центров конкурсного отбора руководства полиции, а также рекомендации по первоочередным шагам реформ — проведение конкурсов в региональных ведомствах и введение проверки на добродетель. Однако нам известно, что работу над законопроектом планируют начать только с декабря", — добавляет Богуславец.

Труднее всего, по словам эксперта, оценить прогресс относительно антиолигархического закона, ведь имплементация закона, в том числе создание реестра олигархов, будет только после завершения большой войны.

Эксперт напоминает, что перед Киевом стояла задача выполнить не только семь ключевых рекомендаций Еврокомиссии, но и перечень реформ от Белого дома, а также требования МВФ. Все они взаимосвязаны как в контексте будущего членства в ЕС, так и относительно поддержки со стороны западных партнеров Украины. В частности, выделения средств для обеспечения первоочередных потребностей государства в 2024 году, а также дальнейшей помощи с восстановлением страны в послевоенный период.

Насколько справедливо заявление властей, относительно выполнения практически всех рекомендаций, станет ясно во время переговорного процесса. На сегодня старт переговоров для Украины реален. А практическое выполнение, или наоборот игнорирование требований, отразится на условиях финансирования Киева со стороны ЕС.

Ранее в беседе с Фокусом первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко отмечал, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут продолжаться не один год.

"Переговорный процесс — история не однодневная, она продлится несколько лет. Мы слышим сейчас сроки от Еврокомиссии о 2030 году. Думаю, мы скорее будем готовы, но все равно будет нужно несколько лет", — говорил Фокусу Корниенко.

Также политик отмечал, что ЕС, в первую очередь, экономический союз, поэтому вопросы украинских интересов и уступок, на которые придется пойти, остаются под вопросом. И впереди у представителей власти большая работа — разъяснять украинцам, что такое ЕС и что значит быть гражданином Евросоза.

Кроме того, Фокус подробно разбирал, какие страны могут помешать Украине на пути в ЕС.