РФ улучшает "Ланцеты": как Украине защитить аэродромы от барражирующих боеприпасов

Украинский истребитель могли поразить барражирующим боеприпасом на аэродроме "Долгинцево" и это далеко не первая атака россиян. Военные и авиаинженеры призывают возводить бетонные защитные сооружения, выдерживающие мощную ударную волну. Спасти боевую авиацию можно и более дешевыми средствами.

Российские милитари-паблики распространяют видео прилета беспилотника "Ланцет" по украинскому истребителю Су-25 на аэродроме "Долгинцево" в Кривом Роге, который находится примерно в 70 километрах от линии фронта.

Судя по кадрам, военный самолет точно поражается барражирующим боеприпасом. От мощного взрыва истребитель мог полностью выгореть.

Западные эксперты ранее предупреждали, что в РФ увеличили дальность поражения "Ланцетов"

По данным российских военкоров, на этом же аэродроме, ранее, таким же образом, ударили по истребителю МиГ-29. А еще один МиГ-29 могли поразить на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Командование ВСУ не комментировало удары россиян по самолетам.

Когда был нанесен удар, не уточняется. Западные эксперты уже отмечали, что Россия увеличила дальность действия "Ланцетов". Немецкий таблоид BILD акцентировал внимание на новой стратегии оккупантов — запускать барражирующие боеприпасы по аэродромам ВСУ на юге и западе.

Американские OSINT-аналитики, следящие за ходом полномасштабной войны, указывали, что россияне могли атаковать украинские самолеты из временно оккупированного Крыма или части Херсонской области.

"Известно, что это второй самолет, атакованный на этом аэродроме барражирующими российскими боеприпасами", — добавили расследователи.

"Ланцет" взорвал истребитель: не пора ли задуматься над защитой аэродромов?

После аналогичного поражения авиации, в украинском сегменте соцсетей призывали командование задуматься над защитой аэродромов. По мнению военнослужащего и основателя проекта A. Drones Юрия Касьянова, авиатехнику нельзя оставлять на тех же аэродромах, которые подверглись нападению.

"Истребители нужно перевозить, если россияне ударили один раз улучшенными версиями "Ланцетов". В дополнение к этому нужно ставить защитные сооружения на аэродромах. От барражирующих боеприпасов можно сделать каркас из металлопрофиля и натянуть сетку-рабицу на достаточное расстояние, чтобы до самолета не долетели осколки. Стоимость самолета в тысячи раз дороже простых решений", — сказал военный.

Массовый вывод систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — затратный и малоэффективный способ противодействия атакам "Ланцетов". Нельзя все заставить РЭБами, а попытка сбить беспилотник мобильными огневыми группами будет равняться нулю, добавил Касьянов.

"Выявить летящий в небе "Ланцет" и попасть по нему крайне трудно. Надо на аэродроме держать десятки расчетов пулеметчиков и САУ Gepard, но это тоже дорого. Бетонные сооружения рассчитываются на подрыв ядерного заряда вблизи аэродрома и должны выдержать мощную ударную волну. Можно сделать много укрытий, замаскировать их, чтобы противник не знал, где самолет стоит", — объяснил он.

Попадание барражирующего боеприпаса в Су-25: насколько серьезно могли повредить истребитель

"Ланцеты" будут совершенствовать и далее повышением эффективности их аккумуляторов, моторов и пропеллеров. От этого увеличится дальность поражения целей, говорит Фокусу бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов", авиаэксперт Константин Криволап.

"Дорогие аккумуляторы повышают время работы боеприпасов, их можно сравнить с дешевыми и дорогими батарейками. Электромотор с хорошими подшипниками и ротором, французский или английский пропеллер дадут длительный полет", — объяснил специалист.

По словам инженера, степень повреждения самолетов зависит от места попадания барражирующего боеприпаса. Истребитель Су-25 по сути уникальная машина — получает cквозную пробоину, а внутри ценные части могут остаться целыми.

"Шасси, радиотехника, приборная панель и гидравлика истребителя дорогая. Остальное — дюраль и болты. В случае попадания в топливный бак машину конечно не восстановить", — пояснил специалист.

Отметим, что украинские специалисты создали ударный беспилотник-аналог российского "Ланцета". Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь говорил, что боеприпас создала известная украинская компания.

Фокус ранее детально описывал возможности защиты от иранских дронов Shahed. Средства РЭБ могут помочь, если их много и их правильно расположили.