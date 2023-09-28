"Ланцеты" летают до 80 километров. Как защитить аэродромы в Украине от атак РФ

Россия могла использовать барражирующие боеприпасы с увеличенной дальностью действия против украинской авиации. Некоторые военные считают дрон "Ланцет-3" угрозой почти всей технике ВСУ и призывают использовать средства защиты объектов в тылу по аналогии с фронтом.

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Армия России в последние недели стала чаще запускать модернизированные дроны "Ланцет". Как сообщил немецкий таблоид BILD, атакам подвергаются украинские самолеты.

Западные системы ПВО, которые есть в наличии у ВСУ, хорошо защищают от российских атак крылатыми и баллистическими ракетами, поэтому Кремль нашел новую стратегию. Активизировались обстрелы дронами-камикадзе по украинским военным аэродромам на юге и западе.

Американские OSINT-аналитики, следящие за ходом боевых действий в Украине, отметили, что ВС РФ запускали из временно оккупированного Крыма или части Херсонской области беспилотники Shahed-136 или "Ланцет" по Николаеву и якобы повредили некоторые типы самолетов.

Считалось, что "Ланцет" пролетает максимум 40 километров, новые факты говорят о возможностях долетать до 70 км. Немецкие эксперты по дронам заговорили о неизвестном типе барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью действия, который Россия использует на войне в Украине впервые.

"Это явно новый вызов для ВВС Украины, чьи основные авиабазы ​​ранее были недоступны для небольших ударных дронов России", — указывает американское издание Busines Insider.

"Ланцет" выводит из строя самолеты — как бороться с малыми дронами

Увеличение дальности полета ударных дронов и передачи сигналов — вопрос чисто технический. Вероятно, россияне запускали дополнительно дрон-ретранслятор, который летел рядом, делает предположение военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

"Такой беспилотник летит гораздо выше, а длиннофокусная камера приближает объект в деталях для совершения атаки. Истребитель или транспортный самолет вполне может повредить и вывести полностью из строя боевая часть малой мощности. Даже повреждения от осколков приводят к тому, что самолет не полетит по назначению, пока его не сделают", — объясняет специалист.

Касьянов допускает вариант модификации дронов "Ланцет" в России. Бороться их налетом в тыл можно методами, которые давно используются на фронте.

"Это всевозможные сети, начиная от рыболовецких. Они могут поймать "Ланцет" на той дальности, когда его подрыв не принесет существенный вред военной технике. Есть техника наведения дыма, чтобы оператор не мог навести дрон. Уже потом можно использовать подавляющие каналы РЭБ и САУ Gepard", — заключил основатель проекта A.Drones.

"Ланцеты" готовили с 2022 года: как Россия улучшала барражирующие боеприпасы

Россияне постепенно наращивали качественные показатели барражирующих боеприпасов "Ланцет" с 2022 года. В первых версиях были большие проблемы с точностью наведения.

По состоянию на 2023 год на вооружении армии РФ появился "Ланцет-3", производство которых обходится максимум в 40 тысяч долларов. Даже если их уничтожить с помощью зенитных установок, новое производство в больших количествах займет мало времени.

Дрон имеет длину 1,65 метров, у него две пары х-образных крыльев в передней и задней частях фюзеляжа. Беспилотником может управлять два человека, для его запуска нужна катапульта.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет "Ланцет-3" серьезной угрозой почти всей военной технике ВСУ. С боевой частью весом до 3,5 кг боеприпас имеет кумулятивный эффект, позволяющий наносить сильные повреждения тяжелым танкам советского типа.

"Россияне сконцентрировались на увеличении расстояния беспилотных аппаратов до 80 км. Первая проба пера была неудачной — наш Миг-29 устоял во многом из-за потери связи с боеприпасом. "Ланцеты" могут наносить удары и по движущимся объектам", — прокомментировал он.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили танк оккупантов Т-72Б3М в Луганской области. Российская машина стояла рядом с полем, к ней направили FPV-дрон со взрывчаткой.

В Саратовской области России взорвался дрон, который, вероятно, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе. По предварительным выводам, это был дрон самолетного типа с размахом крыльев около трех метров.