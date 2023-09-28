"Ланцети" літають до 80 кілометрів. Як захистити аеродроми в Україні від атак РФ

Росія могла використати баражувальні боєприпаси зі збільшеною дальністю дії проти української авіації. Деякі військові вважають дрон "Ланцет-3" загрозою майже всій техніці ЗСУ і закликають використовувати засоби захисту об'єктів у тилу за аналогією з фронтом.

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Армія Росії в останні тижні стала частіше запускати модернізовані дрони "Ланцет". Як повідомив німецький таблоїд BILD, атакам піддаються українські літаки.

Західні системи ППО, які є в наявності у ЗСУ, добре захищають від російських атак крилатими і балістичними ракетами, тому Кремль знайшов нову стратегію. Активізувалися обстріли дронами-камікадзе по українських військових аеродромах на півдні та заході.

Американські OSINT-аналітики, які стежать за перебігом бойових дій в Україні, зазначили, що ЗС РФ запускали з тимчасово окупованого Криму або частини Херсонської області безпілотники Shahed-136 або "Ланцет" по Миколаєву і нібито пошкодили деякі типи літаків.

Вважалося, що "Ланцет" пролітає максимум 40 кілометрів, нові факти свідчать про можливості долітати до 70 км. Німецькі експерти з дронів заговорили про невідомий тип баражувального боєприпасу зі збільшеною дальністю дії, який Росія використовує на війні в Україні вперше.

"Це явно новий виклик для ВПС України, чиї основні авіабази раніше були недоступні для невеликих ударних дронів Росії", — вказує американське видання Busines Insider.

"Ланцет" виводить з ладу літаки — як боротися з малими дронами

Збільшення дальності польоту ударних дронів і передачі сигналів — питання суто технічне. Ймовірно, росіяни запускали додатково дрон-ретранслятор, який летів поруч, робить припущення військовослужбовець і засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов .

"Такий безпілотник летить набагато вище, а довгофокусна камера наближає об'єкт у деталях для здійснення атаки. Винищувач або транспортний літак цілком може пошкодити і вивести повністю з ладу бойова частина малої потужності. Навіть пошкодження від осколків призводять до того, що літак не полетить за призначенням, поки його не зроблять", — пояснює фахівець.

Касьянов допускає варіант модифікації дронів "Ланцет" у Росії. Боротися їхнім нальотом у тил можна методами, які давно використовують на фронті.

"Це всілякі сітки, починаючи від риболовецьких. Вони можуть зловити "Ланцет" на тій дальності, коли його підрив не завдасть істотної шкоди військовій техніці. Є техніка наведення диму, щоб оператор не міг навести дрон. Уже потім можна використовувати пригнічувальні канали РЕБ і САУ Gepard", — підсумував засновник проєкту A.Drones.

"Ланцети" готували з 2022 року: як Росія покращувала боєприпаси, що баражують

Росіяни поступово нарощували якісні показники баражувальних боєприпасів "Ланцет" з 2022 року. У перших версіях були великі проблеми з точністю наведення.

Станом на 2023 рік на озброєнні армії РФ з'явився "Ланцет-3", виробництво яких обходиться максимум у 40 тисяч доларів. Навіть якщо їх знищити за допомогою зенітних установок, нове виробництво у великих кількостях займе мало часу.

Дрон має довжину 1,65 метрів, у нього дві пари х-подібних крил у передній і задній частинах фюзеляжу. Безпілотником може керувати дві людини, для його запуску потрібна катапульта.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає "Ланцет-3" серйозною загрозою майже всій військовій техніці ЗСУ. З бойовою частиною вагою до 3,5 кг боєприпас має кумулятивний ефект, що дає змогу завдавати сильних пошкоджень важким танкам радянського типу.

"Росіяни сконцентрувалися на збільшенні відстані безпілотних апаратів до 80 км. Перша проба пера була невдалою — наш Міг-29 встояв багато в чому через втрату зв'язку з боєприпасом. "Ланцети" можуть завдавати ударів і по рухомих об'єктах", — прокоментував він.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили танк окупантів Т-72Б3М у Луганській області. Російська машина стояла поруч із полем, до неї спрямували FPV-дрон із вибухівкою.

У Саратовській області Росії вибухнув дрон, який, імовірно, летів у бік військового аеродрому в Енгельсі. За попередніми висновками, це був дрон літакового типу з розмахом крил близько трьох метрів.