Мобилизуют пенсионеров и беременных: как россиян готовят к перемирию фейками про Украину

Пропагандисты готовят россиян к тому, что войну придется заканчивать. Завершится она, по их мнению, перемирием, ведь "Украина больше не хочет воевать". В Центре противодействия дезинформации рассказали о популярных ИПСО в российских СМИ.

На прошлой неделе в росСМИ появилась информация о том, что якобы украинцам предлагают купить фальшивое свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Некая компания в даркнете обещала за 10 тысяч долларов подделать справку о смерти со всеми сопровождающими документами, а также при необходимости организовать ложные похороны. Фокус попросил экспертов из Центра противодействия дезинформации РНБО Украины проверить, не является ли эта новость российской ИПСО.

"Мы проверяли несколько дней. В украинском информационном пространстве не было ни новостей, ни даже упоминаний об этом. Думаю, это внутренняя пропаганда, направленная на россиян, чтобы показать, как в Украине якобы не хотят воевать", — говорит Фокусу руководительница департамента сбора и мониторинга информации ЦПД РНБО Украины Алина Бондарчук.

По словам эксперта, в Украине технически невозможно "записать" живого человека в мертвецы. Для этого его придется заживо похоронить. Сообщение про фейковые справки о смерти появилось в российской соцсети "Вконтакте", откуда его распространили медиа.

В последнее время в информационном пространстве все больше заметно, что россиян готовят к переговорам между Киевом и Москвой, отмечает Бондарчук. Одним из популярных нарративов, который повторяют российские политики и эксперты в СМИ — "каждая война заканчивается перемирием". Причем задача пропагандистов преподнести все так, будто именно Украина настаивает на завершении войны, так как больше не хочет воевать. А россияне — сторона, которая должна великодушно согласится.

Путин же в глазах российского обывателя должен выглядеть максимально нейтральным лицом, не имеющим отношения к провалам "СВО". Для этого главные рупоры Кремля — телеведущий Владимир Соловьев, а также журналистка Ольга Скабеева, все чаще в прямом эфире оскорбительно высказываются в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По словам Бондарчук, пропагандисты таким образом хотят дистанцировать президента РФ от военного руководства страны и показать, что он, мол, не виноват, ведь якобы не он отправлял людей на войну.

Мобилизуем беременных

Тема мобилизации в Украине — одно из основных направлений российской ИПСО, говорит Бондарчук. Буквально любая новость об этом перекручивается в пользу российской пропаганды.

Когда 1 октября в силу вступил новый порядок воинского учета для женщин-медиков и фармацевтов, росСМИ написали, что Украина собирается мобилизовать всех женщин. Через некоторые время все-таки уточнили, что речь идет о медиках, хотя постановка на воинский учет не означает моментального призыва на службу.

Популярной в российских медиа историей была "мобилизация подростков". Писали, будто Украина закрыла возможность выезда за границу для 16-ти летних парней. А также мобилизация беременных.

"Одна женщина показала в Сети бронежилет для беременных, после чего в росСМИ запустили кампанию, будто мы готовимся мобилизовать беременных", — рассказывает Бондарчук.

Последний тренд ИПСО — призыв пенсионеров. В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагали снять возрастные ограничения для военнослужащих старше 60 лет, если они сами хотят продолжить службу. РосСМИ перекрутили все так, словно Украина готовится отправить на войну пенсионеров.

Кроме мобилизации, РФ активно продвигала идею о недобросовестности украинских военных. Якобы бойцы продают через даркнет западное оружие.

"Мы понимаем, что на фронте россияне берут трофейное оружие. Они его привозят в Россию, показывают журналистам, те фотографируют, после чего в росСМИ появляется информация, словно украинцы продают американский автомат в даркнете", — резюмирует Бондаручук.

Фокус разбирался, сможет ли Путин использовать зиму как оружие против Украины.

Также Фокус рассказывал, зачем в Белом доме предложили объединить украинский и израильский пакеты помощи и как это повлияет на российско-украинскую войну.