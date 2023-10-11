Война в Израиле: Иран может сосредоточить производство БПЛА для нужд своих прокси, — эксперт (видео)

По словам Александра Коваленко, Тегеран может перестать поставлять дроны-камикадзе РФ и начать передавать их ХАМАС, "Хезболе" и другим боевикам.

О возможных последствиях для Украины со стороны ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке, рассказал в эфире YouTube-канала Фокус военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что на театре боевых действий в Украине нападение террористов ХАМАСа и начало операции, которую разворачивает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), особо не скажется.

"Во-первых, если действительно начнется масштабный пожар, Иран может переориентировать частично свой военно-промышленный комплекс на поддержку собственных прокси", — подчеркнул Коваленко.

И добавил, что это означает: Иран может уменьшить или вообще прекратить поставки России беспилотников и направить линии производства "шахедов" классов 136/131 для нужд ХАМАСа, "Хезболы" или сирийских прокси.

Во-вторых, если говорить о поддержке Украины партнерами и союзниками, то она не уменьшится.

"Нам выделяются пакеты помощи — по два пакета в месяц. Поэтому до конца года примерно мы обеспечены", — рассказал эксперт.

Он напомнил, что в Администрации президента США Джо Байдена обсуждается предоставление Украине единовременно 100 миллиардов долларов до 2025 года.

"Это, кстати, значительно больше, чем мы получили за 2022-2023 годы, поэтому сейчас мы можем констатировать, что у нас есть соответствующая помощь от партнеров", — уточнил Коваленко.

Что касается отвлечения внимания от Украины в информационном пространстве, то конечно Россия может пользоваться этим и распространять свои нарративы о том, что хватит тратить деньги на Украину, что пора все решать так называемым "мирным путем".

"То есть они будут пытаться привлекать все больше внимания к тому, что происходит на Ближнем Востоке, но это может сработать, если там начнется большая война", — уточнил эксперт.

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Возможна ли цепная реакция с Ближнего Востока

Запад еще не осознал, что он имеет дело не с локальными агрессиями определенных стран во главе с агрессивными режимами Ирана, Китая, России, а с осью зла, в которой эти страны имеют общие интересы. Об этом в комментарии Фокусу заявил эксперт по отношениям безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Эксперт вспомнил речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, в которой диктатор раскритиковал однополярный мир, а эксперты назвали эту речь объявлением второй "холодной войны".

Больше читайте в материале Фокуса: "Третья мировая война уже началась: почему западный мир не хочет ее замечать".

Напомним, Фокус писал, что 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил: Россия входит в перечень стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершенными террористической организацией ХАМАС на Израиль. В ХАМАС поблагодарили Кремль за поддержку.