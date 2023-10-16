"Посчитают не всех": зачем в Украине проводить электронную перепись населения во время войны

В Украине вспомнили про электронную перепись населения, несмотря на продолжающуюся войну. Демографы и специалисты по кибербезопасности скептически относятся к идее. По мнению экспертов, качественный учет населения можно провести только с глазу на глаз. А во время войны, посчитать всех украинцев просто невозможно.

В Украине снова заговорили про электронную перепись населения. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, страна готова к "нулевому" шагу в этом направлении — провести верификацию необходимой информации и регистрацию переписи. Кроме того, специалисты уже внедрили IT-систему, которая позволяет собирать информацию по альтернативным путям и в режиме реального времени получать данные с цифровых носителей.

"Сегодня у нас есть четкое понимание, как делать современную перепись населения, чтобы меньше людей ходили по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн, или человек мог добавить всю информацию через "Дію" в несколько кликов. Поэтому мы готовы к переписи населения", – отметил Федоров.

Лучше — с глазу на глаз

Перепись населения в электронном формате, хотя и кажется, на первый взгляд, прорывным шагом, вызывает некоторый скепсис у демографов. По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой качественный учет можно провести только с глазу на глаз.

"Что такое электронная перепись населения? Если речь идет про перепись онлайн, в мире так не делают. Даже там, где есть система реестров демографических, все равно время от времени проводят живые опросы. Это важно, потому что перепись включает около 30 вопросов. И есть вопросы, ответы на которые нельзя получить из других источников. Например, на каком языке вы говорите. Информации из соцопросов недостаточно. Нам нужна дифференциация по возрасту, полу, этнической принадлежности. Это мировая практика, и не думаю, что мы умнее всех", — рассуждает в беседе с Фокусом Либанова.

Эксперт добавляет, что у специалистов есть вопросы и к технической части. Например, как привлечь население к переписи онлайн? Ведь не каждый готов потратить минимум полчаса, отвечая на вопросы в "Діє". Кроме того, не все украинцы пользуются приложением, и даже не у каждого есть для этого смартфон. Особенно, что касается более возрастного населения страны.

Либанова добавляет, что провести перепись населения во время войны невозможно, так как оценить количество людей, их возраст, место проживания и большой объем другой информации получится только на полностью подконтрольных территориях Украины.

"Нужно исключить также прифронтовые территории. И тогда возникает вопрос, какой сигнал мы посылаем людям, которые живут на оккупированных территориях? Они не украинцы? Также я не уверена, что мы получим достоверную информацию о мужчинах призывного возраста. А что делать с теми, кто выехал за границу из-за войны? Да, эти люди оформили временную защиту, но я не уверена, что все они живут там, где зарегистрированы. Кроме того, не думаю, что нам дадут доступ к этой информации. И самое главное — зачем это делать? Сейчас с помощью технологий можно оценить численность населения и возрастной состав. Но здесь тоже открытым остается вопрос о мужчинах призывного возраста. Остальное можно сделать только после завершения войны", — подчеркнула Либанова.

Рисков немало

Эксперты в сфере кибербезопасности говорят Фокусу, что теоретически провести электронную перепись населения несложно, если речь идет о количестве людей, которые сейчас проживают в Украине. Подобный эксперимент власти опробовали в 2019 году. Речь шла об электронной оценке населения под руководством тогдашнего министра Кабмина Дмитрия Дубилета. Экс-чиновник называл традиционный офлайн учет слишком дорогим. При оценке использовались три метода: в частности, данные мобильных операторов, соцопросы, информация из госреестров. Социологи были не в восторге от эксперимента.

Электронная система переписи населения, по мнению специалистов, должна быть построена на современных технологиях, сравнимых по сложности с так называемым "искусственным интеллектом". Такая система должна сделать правильный вывод, получив данные из базы регистрации места жительства, базы рождения-смерти, регистрации-расторжения брака, данных налоговой, пограничников, военкомата, ЖЭКа, фискальных чеков, деклараций, судов, транспортных компаний и множества других. Но уже на этом этапе возникает множество вопросов. Во-первых, не все данные оцифрованы. Во-вторых, что делать с украинцами, которые во время войны временно проживают за границей. Они женятся, на свет появляются дети, при этом не всегда эту информацию регистрируют в консульских учреждениях.

"Такие системы сложнее всего надежно защитить. Система "электронной переписи населения" будет иметь доступ к максимальному количеству баз данных, поэтому будет чрезвычайно привлекательной целью для преступников всех мастей, начиная от мошенников и заканчивая враждебными спецслужбами. А как отечественные чиновники умеют защищать базы данных – мы все знаем, что множество подпольных площадок и ТГ-каналов продают много разных баз данных. К примеру, в январе 2022 года произошел масштабный "слив" 30 Гб данных из "Дії", которого в Минцифре до сих пор даже не признали", — рассуждает в беседе с Фокусом эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Эксперт отмечает, что большинство государственных реестров работают на базе устаревших технологий, а информацию из них регулярно "сливают" и продают на черном рынке. Кроме того, нет информации о степени совершенства самой системы электронной переписи: на каких принципах, алгоритмах, подходах, технологиях она построена. И существует ли, например, возможность оператору системы самостоятельно вносить изменения в результаты "электронной переписи". Чтобы исключить такую возможность, она должна быть полностью прозрачна для всех. А вот с этим в современной Украине большие проблемы.

Напомним, Государственная служба статистики Украины проводила учет населения в 2001 года. По правилам ООН, перепись проводят каждые 10 лет, но с 2011 года процесс переносили несколько раз — сначала из-за нехватки бюджетных средств, затем из-за войны РФ против Украины. Очередную перепись населения планировали провести в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что учет населения проведут при поддержке компании Apple, а за электронной переписью последует внедрение электронного голосования на выборах, но из-за полномасштабного вторжения России от планов отказались.