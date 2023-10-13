Первый цифровой шаг: как Украина готовится к переписи населения

Минцифры, готовясь к э-переписи населения, уже внедрило IT-систему, которую использует также один из мировых финансовых институтов и приступает к реализации "нулевого" этапа подсчета населения.

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Украина уже имеет технологии для того, чтобы провести электронную перепись населения. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 12 октября.

Чиновник подтвердил, что его министерство уже как минимум год работает над тем, чтобы реорганизовать Госстат в ИТ-компанию, которой будет под силу в режиме реального времени собирать необходимую актуальную информацию.

"Мы внедрили сейчас IT-систему, которую использует также один из мировых финансовых институтов. Она позволяет собирать информацию по альтернативным путям и в режиме реального времени получить информацию с цифровых носителей, сканировать, мониторить, сравнивать и так далее", — объяснил Михаил Федоров.

Он также сообщил о том, что Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволяет проводить нулевой этап переписи. На этом этапе в реестрах будет проходить верификация необходимой информации и регистрация переписи.

"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы будем понимать количество людей, определенную структуру и так далее в разных разрезах. Начинают условно только ИНН вносить и подтягивается информация из демографического реестра другая и нет тогда дублирования данных в реестре.", — уточнил глава профильного министерства.

Электронная перепись населения в Украине: что известно

Готовиться к первой в Украине электронной переписи населения планировали в 2022 году. По крайней мере такие планы озвучил в конце декабря 2021 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Благодаря цифровизации, мы показали, что государство может быть человечным, понятным и прислушиваться к нуждам людей. В следующем году мы запустим еще больше крутых проектов […] начнем реализовывать проект переписи населения", — сказал глава профильного министерства.

В этом правительству должна была помочь компания Apple. Осенью 2021 года подписан важный меморандум между Минцифрой и технологическим гигантом, по условиям которого профильное министерство могло арендовать оборудование Apple для проведения переписи населения, запланированной на 2023 год.

Напомним, в июле 2022 года Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения. За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов. Теперь перепись населения Украины будут проводить не реже одного раза на десять лет, а устанавливать дату и сроки проведения будет Кабинет министров.

Кроме того в декабре 2019 года в Украине уже проводилась электронная перепись с использованием данных мобильных операторов и госреестров. По результатам выяснилось, что население Украины составляет почти 37,3 млн человек, это данные без учета населения оккупированных районов Донбасса и Крыма