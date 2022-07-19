Раз в 10 лет: Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения

Проводить подсчет предлагается современными методами сбора информации. В частности — с помощью интернета.

Народные депутаты Украины приняли законопроект №5108 во втором чтении, который предусматривает проведение переписи населения страны раз на десять лет. Об этом сказано на сайте Верховной рады.

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За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов. Теперь перепись населения Украины будут проводить не реже одного раза на десять лет, а устанавливать дату и сроки проведения будет Кабинет министров.

"Получение такой информации поможет дать оценку эффективности проведенных государственных реформ в прошлом, спрогнозировать социально-экономическое развитие страны и внести коррективы в сферах государственной политики, где это необходимо", — сказано в объяснительной записке к документу.

Проводить подсчет предлагается современными методами сбора информации. В частности — заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в интернете и использование национальных электронных информационных ресурсов. Также перепись может проходить с помощью обхода жилых домов и заполнения бумажной формы. Участие является обязательным.

Какие вопросы включает в себя перепись населения?

В программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, касающиеся:

состава и родственных отношений членов домохозяйства;

пола;

возраста;

даты и места рождения;

семейного положения;

этнического происхождения;

языка, на котором разговаривает человек;

гражданства;

образования;

источников средств к существованию;

занятости;

миграционной активности;

жилищных условий.

Кроме того, в законопроекте пределили и особенности переписи отдельных категорий населения:

данные о малолетних, несовершеннолетних, детях на попечении и детях-сиротах сообщат родители, опекуны, детские дома;

о военных — командование воинских частей;

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно сообщать данные о составе и родстве членов семьи.

Когда в последний раз проводилась перепись украинских граждан?

Отметим, что в последний раз Всеукраинская перепись населения проходила в 2001 году. Согласно результатам, в Украине на тот момент проживало 48,57 млн человек. Это была первая и пока единственная перепись в истории независимой Украины.

Этот процесс включает в себя сбор, обобщение, анализ и публикацию демографических, экономических и социальных данных населения, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченной ее части.

Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина проведет перепись населения в 2023 году при поддержке компании Apple. Тогда глава государства сказал, что за электронной переписью последует внедрение электронного голосования на выборах. Однако пока неизвестно, сможет ли страна провести эту процедуру в запланированные сроки из-за полномасштабного вторжения России.

Ранее из украинского бюджета выделили 82,5 млн грн для проведения переписи в 2023 году.