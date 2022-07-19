Раз в 10 лет: Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения
Проводить подсчет предлагается современными методами сбора информации. В частности — с помощью интернета.
Народные депутаты Украины приняли законопроект №5108 во втором чтении, который предусматривает проведение переписи населения страны раз на десять лет. Об этом сказано на сайте Верховной рады.
За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов. Теперь перепись населения Украины будут проводить не реже одного раза на десять лет, а устанавливать дату и сроки проведения будет Кабинет министров.
"Получение такой информации поможет дать оценку эффективности проведенных государственных реформ в прошлом, спрогнозировать социально-экономическое развитие страны и внести коррективы в сферах государственной политики, где это необходимо", — сказано в объяснительной записке к документу.
Проводить подсчет предлагается современными методами сбора информации. В частности — заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в интернете и использование национальных электронных информационных ресурсов. Также перепись может проходить с помощью обхода жилых домов и заполнения бумажной формы. Участие является обязательным.
Какие вопросы включает в себя перепись населения?
В программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, касающиеся:
- состава и родственных отношений членов домохозяйства;
- пола;
- возраста;
- даты и места рождения;
- семейного положения;
- этнического происхождения;
- языка, на котором разговаривает человек;
- гражданства;
- образования;
- источников средств к существованию;
- занятости;
- миграционной активности;
- жилищных условий.
Кроме того, в законопроекте пределили и особенности переписи отдельных категорий населения:
- данные о малолетних, несовершеннолетних, детях на попечении и детях-сиротах сообщат родители, опекуны, детские дома;
- о военных — командование воинских частей;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно сообщать данные о составе и родстве членов семьи.
Когда в последний раз проводилась перепись украинских граждан?
Отметим, что в последний раз Всеукраинская перепись населения проходила в 2001 году. Согласно результатам, в Украине на тот момент проживало 48,57 млн человек. Это была первая и пока единственная перепись в истории независимой Украины.
Этот процесс включает в себя сбор, обобщение, анализ и публикацию демографических, экономических и социальных данных населения, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченной ее части.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина проведет перепись населения в 2023 году при поддержке компании Apple. Тогда глава государства сказал, что за электронной переписью последует внедрение электронного голосования на выборах. Однако пока неизвестно, сможет ли страна провести эту процедуру в запланированные сроки из-за полномасштабного вторжения России.
Ранее из украинского бюджета выделили 82,5 млн грн для проведения переписи в 2023 году.