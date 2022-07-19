Раз на 10 років: Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення

Проводити підрахунок пропонується сучасними методами збирання інформації. Зокрема — за допомогою інтернету.

Народні депутати України ухвалили законопроєкт №5108 у другому читанні, який передбачає проведення перепису населення країни раз на десять років. Про це йдеться на сайті Верховної ради.

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За відповідне рішення проголосували 237 нардепів. Тепер перепис населення України проводитиме не рідше одного разу на десять років, а встановлюватиме дату та терміни проведення Кабінет Міністрів.

"Отримання такої інформації допоможе дати оцінку ефективності проведених державних реформ у минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи у сферах державної політики, де це необхідно", — сказано в пояснювальній записці до документа.

Проводити підрахунок пропонується сучасними методами збирання інформації. Зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті та використання національних електронних інформаційних ресурсів. Також перепис може відбуватися за допомогою обходу житлових будинків і заповнення паперової форми. Участь є обов'язковою.

Які питання враховує перепис населення?

До програми Перепису населення обов'язково додаються питання, що стосуються:

складу та споріднених стосунків членів домогосподарства;

статі;

віку;

дати та місця народження;

сімейного стану;

етнічного походження;

мови, якою розмовляє людина;

громадянства;

освіти;

джерел коштів для існування;

зайнятості;

міграційної активності;

житлових умов.

Крім того, у законопроєкті визначили особливості перепису окремих категорій населення:

дані про малолітніх, неповнолітніх, дітей під опікою та дітей-сиріт повідомлять батьки, опікуни, дитячі будинки;

про військових — командування військових частин;

неповнолітні віком від 14 до 18 років можуть самостійно повідомляти дані про склад і спорідненість членів сім'ї.

Коли востаннє проводився перепис українських громадян?

Зазначимо, що востаннє Всеукраїнський перепис населення проходив у 2001 році. Згідно з результатами, в Україні на той момент проживало 48,57 млн людей. Це був перший і поки що єдиний перепис в історії незалежної України.

Цей процес враховує збирання, узагальнення, аналіз і публікацію демографічних, економічних і соціальних даних населення, що стосуються станом на певний час усіх осіб у країні або чітко обмеженої її частини.

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський розповів, що Україна проведе перепис населення у 2023 році за підтримки компанії Apple. Тоді глава держави сказав, що за електронним переписом піде запровадження електронного голосування на виборах. Однак поки що невідомо, чи зможе країна провести цю процедуру в заплановані терміни через повномасштабне вторгнення Росії.

Раніше з українського бюджету виділили 82,5 млн грн для проведення перепису в 2023 році.