Раз на 10 років: Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення
Проводити підрахунок пропонується сучасними методами збирання інформації. Зокрема — за допомогою інтернету.
Народні депутати України ухвалили законопроєкт №5108 у другому читанні, який передбачає проведення перепису населення країни раз на десять років. Про це йдеться на сайті Верховної ради.
За відповідне рішення проголосували 237 нардепів. Тепер перепис населення України проводитиме не рідше одного разу на десять років, а встановлюватиме дату та терміни проведення Кабінет Міністрів.
"Отримання такої інформації допоможе дати оцінку ефективності проведених державних реформ у минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи у сферах державної політики, де це необхідно", — сказано в пояснювальній записці до документа.
Проводити підрахунок пропонується сучасними методами збирання інформації. Зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті та використання національних електронних інформаційних ресурсів. Також перепис може відбуватися за допомогою обходу житлових будинків і заповнення паперової форми. Участь є обов'язковою.
Які питання враховує перепис населення?
До програми Перепису населення обов'язково додаються питання, що стосуються:
- складу та споріднених стосунків членів домогосподарства;
- статі;
- віку;
- дати та місця народження;
- сімейного стану;
- етнічного походження;
- мови, якою розмовляє людина;
- громадянства;
- освіти;
- джерел коштів для існування;
- зайнятості;
- міграційної активності;
- житлових умов.
Крім того, у законопроєкті визначили особливості перепису окремих категорій населення:
- дані про малолітніх, неповнолітніх, дітей під опікою та дітей-сиріт повідомлять батьки, опікуни, дитячі будинки;
- про військових — командування військових частин;
- неповнолітні віком від 14 до 18 років можуть самостійно повідомляти дані про склад і спорідненість членів сім'ї.
Коли востаннє проводився перепис українських громадян?
Зазначимо, що востаннє Всеукраїнський перепис населення проходив у 2001 році. Згідно з результатами, в Україні на той момент проживало 48,57 млн людей. Це був перший і поки що єдиний перепис в історії незалежної України.
Цей процес враховує збирання, узагальнення, аналіз і публікацію демографічних, економічних і соціальних даних населення, що стосуються станом на певний час усіх осіб у країні або чітко обмеженої її частини.
Нагадаємо, 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський розповів, що Україна проведе перепис населення у 2023 році за підтримки компанії Apple. Тоді глава держави сказав, що за електронним переписом піде запровадження електронного голосування на виборах. Однак поки що невідомо, чи зможе країна провести цю процедуру в заплановані терміни через повномасштабне вторгнення Росії.
Раніше з українського бюджету виділили 82,5 млн грн для проведення перепису в 2023 році.