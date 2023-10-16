"Довольно мощные": почему санкции не вредят российским средствам РЭБ (видео)

Майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что вражеские средства РЭБ — "неплохие", ведь для их работы не нужен искусственный интеллект или другие "большие технологии". Эксперт описал, как на самом деле работают такие приборы.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остаются эффективными на поле боя независимо от санкций Запада. Об этом в комментарии Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"РЭБ у них довольно неплохие. Они излучают мощные сигналы", — отметил он.

Эксперт объяснил, как на самом деле работают средства РЭБ. По его словам, обычно беспилотники летят не по заранее прописанному маршруту, а управляются извне с помощью определенных электромагнитных сигналов. РЭБ может глушить этот сигнал или перехватывать его, и тогда армия теряет БПЛА. Противник с помощью такого средства может даже добиться, чтобы дрон-камикадзе развернулся и направился в противоположную сторону.

Гетьман назвал вражеские средства РЭБ "довольно мощными". Он подтвердил, что на эффективность радиоэлектронной борьбы РФ не влияют западные санкции.

"РЭБ — это устройство, которое излучает сигнал, и это не сложная технологическая вещь. Это не про искусственный интеллект или что-то такое. Это обычный передатчик, который работает на той же волне, на которой управляется наш БПЛА", — объяснил майор запаса.

Он подчеркнул, что для эффективной работы средств РЭБ не нужны "большие технологии".

"Ничего там такого сложного нет. Так раздражают эти разговоры людей, которые с техникой не совсем "дружат", но начинают очень уверенно рассказывать о том, в чем не разбираются. Если бы не война, выглядело бы смешно, а во время войны это раздражает", — поделился Гетьман.

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