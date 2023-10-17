"Тактика может измениться": какими будут новые "мясные штурмы" российских оккупантов (видео)

Войска РФ штурмуют Авдеевку, теряя в боях бойцов и технику. Эксперт Александр Мусиенко рассказал, чего стоят для захватчиков такие попытки продвижения и возможно ли повторение "вагнеровских" штурмов.

"Мясные штурмы" оказались "дорогими" для ВС РФ, но они будут продолжаться, хоть и в меньших масштабах. Подробнее об этом в комментарии Фокусу, обнародованном 17 октября, рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что штурмы обернулись для российских оккупантов большими потерями из-за заминированных территорий и вынужденного продвижения колоннами. Такое движение, по словам Мусиенко, сделало вражеских армейцев "легкими мишенями" для Сил обороны.

"Не только российские войска умеют минировать территории. Наши тоже умеют, и это продемонстрировали", — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что создание системы комплексной обороны, которая включает и минные поля, дает возможность эффективно защищать земли от врага.

"Они будут пробовать давить, где-то все же пройти нашу линию. Они в конце концов получили успехи и в результате этого наступления, надо понимать, но они незначительны. По сравнению с тем, какие они понесли потери, абсолютно неравнозначные", — заявил Мусиенко.

Он отметил, что потери в технике и артиллерии составили один к пяти. То есть на каждую единицу техники, потерянную Украиной в результате "мясных штурмов" ВС РФ, приходятся пять таких, ликвидированных из арсенала противника.

"Тактика "мясных штурмов" может несколько измениться. Кто будет "вагнеровцами" в этом году?", — в то же время заявил эксперт.

Он убежден, что сейчас это не определено. Однако, по словам Мусиенко, такие штурмы, как были в районе Бахмута, уже маловероятны, хотя в целом попытки оккупантов штурмовать территории и возможны.

Напомним, в последнее время ВС РФ пытаются штурмовать город Авдеевка в Донецкой области, однако интенсивность обстрелов начала уменьшаться. Глава Авдеевской горадминистрации Виталий Барабаш предположил, что враг "выдыхается".

17 октября 2 механизированный батальон Президентской бригады показал кадры уничтожения российской колонны на Авдеевском направлении. Защитники отметили, что штурмы не прекратились.