"Украинцы уже имеют собственных Джеймсов Бондов": Андрей Юсов о работе ГУР в интервью Фокусу

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, разведчики активно работают в тылу врага и впоследствии о них обязательно покажут фильм, который будет заслуживать "Оскар".

В советское время был распространен культ разведчика Штирлица — героя литературных произведений и легендарного сериала "Семнадцать мгновений весны". Фокус спросил у представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, есть ли сейчас такие агенты, которые работают на самом "верху" у врага, и смогут ли украинцы когда-нибудь узнать о них.

"Есть значительно круче агенты, чем Штирлиц. Он яркий, художественный образ, и, учитывая пропагандистские ограничения, было много надуманного, малореального, хотя, конечно, фильм был качественный. Но украинская реальность превышает художественные выдумки. Из реализованных операций, о которых говорит весь мир, можно сделать выводы, что украинские агенты круче, чем многие из тех, о ком написаны книги. Украинцы уже имеют собственных Джеймсов Бондов, агентов 007. Теперь вопрос за культурными и креативными индустриями, за созданием качественного культурного продукта — в кино, литературе в частности, чтобы такие герои вдохновляли наше общество и молодежь", — отметил в разговоре с Фокусом Юсов.

Эксклюзивное интервью с представителем ГУР Минобороны Украины Андреем Юсовым

Представитель ГУР добавил, что украинские разведчики работают как на линии фронта, так и в тылу противника. И впоследствии об этом будет написано много книг и снято фильмов.

"Думаю, что фильм об украинском агенте обязательно должен получить "Оскар", — подметил Юсов.

Он также отметил, что вражеские спецслужбы не сидят, сложа руки. Хотя классических российских диверсантов в глубоком тылу, сейчас фактически отсутствуют, некоторые случаи работы ДРГ фиксируют на приграничных территориях, в частности на северной границе.

"Такие случаи, к сожалению, фиксируются, потому что целями в частности являются гражданские граждане, инфраструктура. На первом этапе полномасштабного вторжения — да, враг готовился, много "ждунов", которые были подготовлены для разного рода операций, были разоблачены и расконсервированы. В значительной степени агентура вычищена, но это процесс и работа, которая продолжается", — сказал Юсов.

Детальнее о том, готова ли РФ воевать до последнего солдата, когда ждать революции в Москве и как работают украинские Джеймсы Бонды в тылу врага, читайте в эксклюзивном интервью Фокуса с представителем ГУР Минобороны Украины Андреем Юсовым.

Напомним , боец добровольческого батальона "Братство" Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) рассказал американским журналистам о том, как проходила операция по высадке украинских спецназовцев в оккупированном Крыму.

Также Фокус писал, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины оценили риски, которые несет в себе поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекин.