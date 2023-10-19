Квартиры-бомбоубежища и услуги на случай блэкаута: как война изменила рынок товаров и услуг

Война оказала определенное влияние на украинский рынок товаров и услуг. Так, например, важным критерием арендного жилья стали наличие бомбоубежища и генератора. А популярными товарами в зимнее время — те, что помогут пережить блэкаут.

Столичные паблики в Сети распространяют якобы рекламный ролик одного из киевских ЖК. На видео, вероятно, риелтор предлагает всем, кто хочет наблюдать из окна, как летают "шахеды" и ракеты, арендовать жилье в комплексе с панорамным видом.

В Украине более 600 дней продолжаются полномасштабные военные действия, которые неизбежно оказывают влияние на различные сферы жизни, в том числе на бизнес в стране. Рынок подстраивается под реалии, предлагая потребителям новые услуги и товары, которые еще два года назад не имели большого спроса. А также использует особенности военной жизни в маркетинге. К счастью, не всегда маргинально.

Так, например, преимуществом арендного жилья в Украине больше не является исключительно шаговая доступность до метро, если речь о столице, а также развитая инфраструктура, как это было в мирное время. Теперь главные критерии, на которые обращают внимание как соискатели жилья, так и арендодатели, это наличие газовой плиты на случай отключения электричества, генератора, а также бомбоубежища. Во всяком случае, эти три составляющих как мантру повторяют риелторы на OLX.

Преимуществом риелторы называют газовую плиту на случай блэкаута Преимуществом риелторы называют бомбоубежище Фото: Скриншот Преимуществом риелторы называют бомбоубежище Фото: Скриншот Преимуществом риелторы называют генератор Фото: Скриншот

Цокольный этаж во время войны тоже стал преимуществом. Такие квартиры, по мнению арендодателей, можно использовать в качестве бомбоубежища. О практичности заявления рассуждать не приходится. Квартира на цокольном этаже вряд ли такая же надежная как бомбоубежище.

Квартиру на цокольном этаже предлагают использовать в качестве бомбоубежища Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Помимо особенностей аренды жилья, на рынке появились и другие товары и услуги военного времени. Например, консультации о том, как обеспечить себя электрикой зимой.

На ОLХ предлагают бесплатно объяснить, какое оборудование понадобится на случай перебоев электричества, если в результате атак ВС РФ зимой пострадает критическая инфраструктура Украины. За 200 грн обещают рассчитать параметры оборудования для самостоятельного поиска. А за 500 грн — специалисты найдут все необходимое оборудование для заказчика по лучшей цене.

На ОLХ предлагают консультации на случай блэкаутов Фото: Скриншот

Чтобы продать устаревшие настольные игры, продавцы спекулируют на отключении электричества.

"Отличная игрушка на случай блэкаута, чтобы отвлечься самому и уделить время ребенку. Поможет отвлечь ребенка от телефона", — пишет продавец на ОЛХ.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Вновь популярными могут стать игровые консоли на аккумуляторе. Во всяком случае продавцы OLX пытаются актуализировать их в зимнее время, на случай, если будут многочасовые отключения электричества.

"Чудесная игрушка, чтобы скоротать время в случае блэкаута", — пишет продавец.

Игровая консоль на аккумуляторе Фото: Скриншот Игровая консоль на аккумуляторе поможет переждать многочасовые перебои с электричеством Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Для совсем олдскульного времяпровождения предлагают книги с настольными играми.

Настольные игры на случай отключения электричества Фото: Скриншот

Популярные предложения на рынке в военное время — беспроводные устройства. Например, модем, который, по заявлению продавца, "круто ловит сеть в случаях, когда обычные телефоны бессильны", держит заряд до 6 часов, а потом поможет пережить блэкаут.

По заявлению продавца, модем работает до 6 часов Фото: Скриншот

В то же время находчивые продавцы пытаются продать устаревшие товары, уверяя, что они могут пригодиться в бомбоубежище.

Телевизор для бомбоубежища Фото: Скриншот

Напомним, 6 октября замглавы МВД Алексей Сергеев рассказал о плане действий на случай длительных блэкаутов. По его словам, в Украине сформируют Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий атак. А генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов. Именно погода будет влиять на то, будет ли свет в домах граждан.

В Украине разработаны и утверждены планы по временному отключению электроэнергии на всей территории страны в случае атаки ВС РФ критической инфраструктуры. Одной из наиболее сложных ситуаций, за исключением прифронтовых зон, является сценарий, который распространяется на Киев. Согласно утвержденным планам, в этом регионе могут произойти отключения электроэнергии продолжительностью до 7 часов подряд.