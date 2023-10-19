"Ничего не грозит": о чем говорит решение союзников дать Украине ПВО в аренду (видео)

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, истории уже известны случаи предоставления оружия в аренду.

Украина планирует арендовать у партнеров комплексы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту от российских обстрелов в холодное время года. О том, почему было принято такое решение, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире YouTube-канала Фокус 19 октября.

Как отмечает аналитик, случаи аренды военной техники уже были в истории. Самая большая история аренды вооружений – история с ленд-лизом. Однако там не было комплексов ПВО, а только сухопутный компонент.

По мнению Александра Мусиенко, инициатива с арендой ПВО направлена на те страны, у которых, к примеру, есть Patriot, но они пока не готовы передать эти системы на постоянной основе. При этом упомянутые страны могли убедиться, что Patriot в Украине может выстоять зиму.

"Они думают так: "Слушайте, Patriot ничего не грозит, Украина их не потеряет и она нам вернет, но мы выручим Украину и не будем заключать договоры с США об изготовлении и передаче новых комплексов, если не хотим за это платить", — сказал эксперт.

Александр Мусиенко об аренде ПВО для Украины (17:08)

Александр Мусиенко полагает, что Киеву могут предоставить ПВО на несколько лет, либо же заключить договор на год с возможностью его продления. Речь идет о государствах, для которых наличие этих систем сейчас не так критично, как для Украины.

"Поэтому мне кажется, что такая формула была избрана для взаимоотношений с этими странами", — считает Мусиенко.

Напомним, 15 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина арендует ПВО для усиления защиты неба в холодный период времени. Какие именно страны предоставляют подобную услугу — командование пока не уточняет.

Ранее, 13 октября, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot для защиты от ударов ВС РФ. Политик полагает, что этой зимой Россия постарается причинить Украине как можно больше вреда.