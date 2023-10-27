"На фронте легких ситуаций не бывает", - Данилов озвучил прогноз о боях под Авдеевкой

Война это всегда сложно и не быстро, говорит Фокусу секретарь СНБО Алексей Данилов. Поэтому те, кто высказываются о якобы медленном контрнаступлении ВСУ — не имеет отношения к людям, которые разбираются в слове война.

Бои под Авдеевкой — одна из главных тем в информационном пространстве в последнее время. На этом участке фронта ведутся наиболее интенсивные и сложные бои, а оккупанты несут серьезные потери как техники, так и личного состава. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ситуация сложная. Но на фронте по-другому не бывает.

"У нас широкая линия фронта, не только под Авдеевкой [ведутся бои]. Враг имеет большое желание уничтожить нашу страну, и я бы не акцентировал, что это Авдеевка, или Марьинка, или другие населенные пункты. Наша задача уничтожать врага, что и делают наши военные, все представители нашего сектора безопасности и обороны. Когда кто-то говорит, что ситуация на фронте легкая — на фронте легких ситуаций не бывает. На фронте всегда сложно, потому что это фронт, и меня удивляет, когда некоторые диванные эксперты начинают рассказывать о скорости [контрнаступления] — это сюр, который не имеет отношения к людям, которые разбираются в слове война. Еще раз подчеркиваю — война это всегда сложно и не быстро", — сказал в интервью Фокусу секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эксклюзивном интервью на Youtube-канале Фокуса

Потери российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины, по словам Данилова, измеряются десятками тысяч. Но для РФ жизнь солдата ничего не стоит, поэтому они готовы и дальше отправлять людей "на убой".

"Для них человеческая жизнь — это как муху убить, для них человек не представляет никакой ценности, поэтому они отправляют их на убой. Когда была ситуация, связанная с Бахмутом, количество россиян, которые там погибли считалось десятками тысяч. РФ отправляла представителей нацменьшинств, которые не имеют к русским отношения — якутов, бурятов, другие народности — совершив геноцид, который всегда был [обычным делом] для России, в отношении других народов. И они это продолжают делать. Вы не увидите представителей Москвы, Петербурга — это очень опасно и может шатать ситуацию", — добавил секретарь СНБО.

Также он отметил, что РФ может попытаться после выборов президента в 2024 году, объявить новую волну мобилизации, но им это уже не поможет.

"Те, кого они собирали со своей территории — огромная часть утилизирована. Если еще будут собирать, нам хватит сил и помощи партнеров, чтобы продолжить процесс. Мы его выполняем безупречно с 24 февраля. Мы всему миру доказали, что армия РФ, которая была якобы непобедима, которую невозможно было остановить, на самом деле не является таковой. Главное, не пугаться и делать свое дело, каждый на своем месте", — отметил Данилов.

О войне, будущем Украины и желании каждого украинца — увидеть крах российской диктатуры, читайте в эксклюзивном интервью Фокуса с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать помощь Евросоюза Украине, а в Брюсселе на действия Будапешта реагируют спокойно.

Также Фокус рассказывал, зачем ядерные державы наращивают вооружение и чем это грозит миру.