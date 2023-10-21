Москва-Пекин против Вашингтона: зачем ядерные державы наращивают вооружение и что грозит миру

Пока рано говорит о том, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы, уверены эксперты. Но это не исключает вероятности, что ситуация может измениться в любой момент. В уже очевидном противостоянии России, Китая и КНДР против США, "нажать на кнопку" могут и другие ядерные страны.

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Государственная дума РФ 18 октября отменила ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот договор должен бы официально узаконить мораторий на ядерное оружие, но так и не вступил в силу, так как большинство ядерных держав либо не подписали, либо не ратифицировали его. Хотя в Кремле дали понять, что не намерены первыми возобновлять испытания, такой возможности при определенных обстоятельствах в Москве не исключают.

Буквально через несколько часов после этого США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, провели эксперимент с фугасным взрывом на ядерном полигоне в штате Невада. По информации NNSA, этого сделано для того, чтобы улучшить способности США обнаруживать иностранные ядерные взрывы малой мощности по всему миру.

"Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний", — сообщили в пресс-релизе Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

На происходящее отреагировали в Грузии. Там сообщили, что намерены проводить умеренную политику внутри страны и за ее пределами, чтобы не спровоцировать применение ядерного оружия.

"Хочу напомнить, что нынешние вызовы не исключают применения ядерного оружия. Я имею в виду не нашу страну, я имею в виду окружающий регион… мы должны быть умными, проводить умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами", — цитирует главу Службы государственной безопасности страны Григола Лилуашвили "Радио Свободы".

Катастрофа близко: кто "нажмет на кнопку" первым?

Россия и США обладают внушительным ядерным потенциалом — более 80% всего оружия в мире, говорит Фокусу эксперт по международной безопасности Александр Хара. Каждая из сторон преследует свои цели. Москва пытается повторить Карибский кризис, шантажируя мир ядерным ударом. Вашингтон используют ядерное оружие как систему сдерживания. В частности, на фоне противостояния с Китаем, который за год кардинально изменил свой подход к вопросам внешней безопасности и увеличил количество ядерного оружия, готовясь к возможному конфликту за Тайвань. А также на фоне противостояния с Москвой.

"Есть признаки того, что возникает ядерный союз Пекина и Москвы. То есть ядерный потенциал России может оказаться под политическим контролем Китая. И в случае большой войны, Пекин сможет рассчитывать на Москву. У США есть опасения по этому поводу. Они вынуждены реагировать, чтобы обладать равными силами с китайско-российским союзом. Поэтому я полагаю, что мир стоит на пороге новой гонки вооружения. Это не быстрый процесс. Но тенденция на приостановку сокращения вооружения заметна", — рассуждает в беседе с Фокусом эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Все происходящее, по мнению экспертов, вызывает опасения. Хара отмечает, что вероятность, что одна из стран, зная разрушительный эффект от применения ядерного оружия, решится на это — невысока. Однако определенные обстоятельства могут изменить тенденцию. И речь необязательно пойдет о крупных игроках. На фоне вооруженного конфликта Израиля и Палестины, Иран может вмешаться в войну напрямую, а не через прокси-группы. Это может привести к тому, что Израиль развернет свой ядерный потенциал. Хотя официально руководство страны никогда не подтверждало наличие оружия. Помимо этого, угроза исходит и от самого Ирана.

"У нас нет секретных данных, но из открытых источников известно, что они обогащают уран. Пока у них нет необходимого количества для ядерных боеголовок, но у них есть ракетные системы, способные наносить удары не только по Израилю, но и по американским целям", — говорит Фокусу Хара.

Эксперт также добавляет, что серьезную опасность для мира представляет КНДР. После того как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею, Россия в обмен на вооружение, наверняка предложила технологии, которые могут усилить ядерный потенциал страны.

В теории международных отношений, эффект от угрозы применения силы, гораздо выше, чем само действие. Так, например, представители Вашингтона часто говорят: "все опции на столе", что на дипломатическом языке означает — никто не исключает при необходимости задействование всего потенциала, в том числе ядерного. Россия занимается приблизительно тем же, отменив ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам Йижака, документ, подписанный 187 государствами, так и не вступил в силу, ведь его не ратифицировали ключевые ядерные державы. В частности, США и Китай. А вместе с ними Иран, Египет и Израиль. Подпись в документе не поставили "молодые" ядерные державы — Индия, Пакистан, КНДР. При этом испытания, запрещенные Договором, с середины 1990-х не проводились, так как действовал политический мораторий.

"Россия пытается напомнить всем, что у них достаточное количество ядерного оружия. Намекает, что теперь они могут протестировать свой арсенал, в каком он находится состоянии. Ситуации, при которой будет задействовано оружие, на мой взгляд, пока что минимальные. Не исключая, что в России есть определенные внутренние проблемы. Допустим, умирает президент. Советская, а за ней и российская система, привыкли реагировать на такие события определенным образом. Им всегда, кажется, что когда умирает диктатор, кто-то на них обязательно нападет, и надо действовать", — резюмирует эксперт.

Напомним, россияне ведут работы по созданию передовой ракеты к зенитно-ракетному комплексу С-400 класса "земля-земля". Речь идет о ракете 48Н6, которая, по некоторым данным, способна поражать цели на дистанции до 230 км и имеет боевую часть в 180 кг.

Руководитель Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын пообещал "ответить" Соединенным Штатам Америки на якобы попытки "развязывания ядерной войны". По сообщению северокорейского информационного агентства (ЦТАК), "военные провокационные происки США переходят к более опасному этапу".

В качестве "подтверждения" упоминаются предстоящие совместные воздушные учения США, Южной Кореи и Японии вблизи Корейского полуострова. Речь также идет о переброске в Южную Корею "всех ядерных стратегических средств".