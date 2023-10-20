Грузия утвердила план действий в случае применения ядерного оружия

Различные сценарии на случай ядерной катастрофы разрабатывают многие страны, в том числе и государства Европейского союза.

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Власти Грузии и службы государственной безопасности (СГБ) разработали план на случай применения ядерного оружия в регионе. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на слова руководителя грузинской СГБ Григол Лилуашвили.

Во время разговора с журналистами он подчеркнул, что нынешние вызовы не исключают применения ядерного оружия.

"Я не имею в виду нашу страну, я имею в виду окружающий регион", — отметил Лилуашвили.

Глава грузинской СГБ отметил, что при участии руководителей правительства, реагирующих органов и службы безопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства прописан сценарий, который "придется воплотить в жизнь в таком случае".

Также он добавил, что различные сценарии на случай ядерной катастрофы разрабатывают многие страны, в том числе и государства Европейского союза.

По словам Лилуашвили, бомбоубежища актуальны только "во время прямого попадания", и Тбилиси необходимо проводить "умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами".

Напомним, 18 октября патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) заявил, что ядерное оружие России было создано благодаря Богу и преподобному Серафиму Саровскому.