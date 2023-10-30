"Сто раз убивали, а он живой": Фейгин предположил, кому выгоден фейк о смерти Путина (видео)
По словам российского юриста и блогера, если бы президент РФ действительно скончался, то американские спецслужбы могли бы это подтвердить. Руководство Кремля не смогло бы утаить это событие.
В сети появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы скончался несколько дней назад в своей резиденции на Валдае, однако никаких официальных подтверждений этому предоставлено не было. Российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью Фокусу рассказал, кому выгодно распространять такую дезинформацию.
По его словам, это точно фейк, ведь когда это произойдет, об этом станет известно явно не из какого-то Telegram-канала, в котором регулярно появляется подобная информация. Необходимы реальные подтверждения.
Отдельно Марк Фейгин отметил, что если бы российский президент действительно умер, то американские спецслужбы, которые по его мнению прослушивают телефоны Кремля и просматривают почту, быстро бы подтвердили это.
"И скажите, что такая информация не может утечь и что она только в окружении останется? Так не бывает. Слишком много людей будет вовлечено в этот момент. Как говорили у нас, в России, что знает двое — знает свинья. Поэтому, если такая информация появится, никто ее не удержит. Она все равно проступит, проникнет и ничего путного из этого не выйдет", — заявил российский юрист.
Что касается вопроса о том, кому может быть выгодно распространение информации о "смерти" Путина, то интересы здесь могут быть разные, считает Марк Фейгин. По его словам, первоисточник Валерий Соловей находится в Москве, регулярно преследуется и был даже задержан, но может ему разрешают говорить подобные вещи, иначе давно бы посадили уже.
"А если этого не происходит, то мы можем рассуждать в теме, что это в интересах Кремля. А вот какой интерес Кремля? Наверное может быть в том, что "Путин не убиваемый". Знаете, как у Ницше: "То, что нас не убивает делает нас сильнее". Вот если его сто раз убивали-убивали, а он живой — значит он не то, чтобы на восьмом десятке, он и на девятом будет жить. Это в каком-то смысле демонстрирует его непотопляемость", — заявил Марк Фейгин.
Также сообщение о "смерти" Путина могли запустить для того, чтобы сместить информационную повестку от войны в Украине и других первостепенных вопросов, подытожил российский юрист.
Напомним, 29 октября военный эксперт назвал вероятные цели ИПСО, которая связана со "смертью Путина". По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью этой информационной атаки является попытка "выиграть, хотя бы в тылу, наш народ".