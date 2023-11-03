Ограничить срок службы и увеличить жалование: как спасти мобилизационную кампанию в Украине

В начале каждой войны призывные пункты полны добровольцев. Но уже через полгода — их становится намного меньше и возрастает значение призывной кампании. Украина не исключение. По мнению опрощенных Фокусом экспертов и военных, мобилизацию можно сделать привлекательной, главное — провести работу над ошибками.

О том, что военные не довольны мобилизацией, которую власти проводят в тылу, емко сказал командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук.

"Людей [на фронте] мало, потому что война у нас — полномасштабная, а мобилизация — почему-то не полномасштабная", — сказал военный.

Проблемы с людьми на фронте отмечают и западные партнеры Украины. Так бывший министр обороны Британии Бен Уоллес говорил, что Киеву стоило бы переоценить масштабы мобилизации, ведь средний возраст бойцов на фронте — старше 40 лет.

Официально военно-политическое руководство страны проблемы с мобилизацией не признает. А главной мотивацией для военнообязанных считают 65 статью Конституции Украины, которая гласит, что защита независимости и территориальной целостности страны — обязанность граждан.

Как привлечь людей на фронт

И то, что люди не хотят воевать, это нормально. Но с этим надо что-то делать. Потому что мы воюем с врагом, который, в случае победы, живыми нас не оставит. И если мы проиграем, как в оккупированном Крыму у нас не будет. Будет как в Чечне. Будет одна большая Буча. Ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий

Сказать, что руководство страны не проводит агитационную работу, было бы не справедливо. С начала войны мы видим рекламные ролики, мотивационные плакаты, обращения представителей власти, призывающих встать на защиту Украины. Однако подход и риторика, как считают эксперты, давно себя исчерпали.

То, что люди не хотят воевать — это нормально, говорит Фокусу Евгений Дикий, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014). Война — это страшно. И сделать ее менее страшной — невозможно. Однако власти выбрали ошибочный путь, пытаясь убедить всех сначала в гарантированной скорой победе, а затем в необходимости побороть страх перед войной.

"Через 18 месяцев войны у нас не меньше мотивации идти на войну, чем в любой другой стране, как показывает история. И в Советском Союзе были очереди 22 июня 1941 года, но не осенью того же года. И в Германском рейхе военные проходили конкурс, чтобы попасть в элитное войско СС, а затем призывников отлавливали. У демократических союзников было то же самое. После нападения на Перл Харбор в 1941 году, в первый месяцы были очереди, а дальше — жеребьевка, людей призывали принудительно по алфавиту. Мы такие же, как и все. И то, что люди не хотят воевать, это нормально. Но с этим надо что-то делать. Потому что мы воюем с врагом, который, в случае победы, живыми нас не оставит. И если мы проиграем, как в оккупированном Крыму у нас не будет. Будет как в Чечне. Будет одна большая Буча", — рассуждает Дикий.

По мнению военного, многих военнообязанных, даже тех, кто готов присоединится к рядам ВСУ, пугает перспектива неограниченной по сроку службы. Если бы они знали, что через 1,5-2 года смогут вернуться к гражданской жизни, а их на фронте заменят другие бойцы, мотивация увеличилась бы в разы.

"Сейчас всем понятно, что война надолго. Никто не может сказать, как долго. Поэтому очень демотивирующий фактор — если человека призывают, он покупает билет в один конец. И это неправильно. Как это не печально признать, даже у врагов мобилизуют на год. Дальше они пытаются заставить подписать контракт, но базово у человека есть право выбора — продолжать службу или нет. И нам нужно принять закон, что даже в военное время, срок службы 1,5 или 2 года. Но не бесконечно до победы", — говорит Дикий.

Важным шагом в этом направлении стал бы приказ о ротации военных. Если президент поставил бы задачу перед Главнокомандующим ВСУ — на протяжении полугода заменить бойцов на фронте и вернуть их домой, это бы тоже усилило мотивацию других присоединиться к рядам ВСУ.

При этом в Украине есть готовый мобилизационный ресурс, который мог бы заменить бойцов на фронте. Речь о правоохранителях, имеющих право на бронь от мобилизации во время войны.

"Я недавно сам поинтересовался цифрами. Вы знаете, что одних только полицейских, которые нас охраняют, 160 тысяч. Все эти люди проходили спецподготовку, медкомиссии, они владеют оружием, имеют базовые навыки, которых нет у простого призывника, а также их состояние здоровья лучше. Этими людьми можно заполнить должности младших офицеров и сержантов. Я думаю, что 60 тысяч как минимум можно было мобилизовать сразу. Если не наоборот — 100 тысяч забрать, 60 тысяч — оставить. И это не просто 100 тысяч бойцов, это 100 тысяч младших офицеров и сержантов", — отмечает Дикий.

Сержанты и младшие офицеры составляют костяк для формирования бригад. Кроме полицейских есть ГБР, прокуроры, сотрудники налоговой службы, которые, по словам Дикого, проходят базовый профотбор. Все эти люди забронированы так же, как, например, ученые.

"Я понимаю, что в Советском Союзе во времена Второй Мировой самым лучшим способом не идти на фронт было пойти в НКВД. Но это было связано с тем, что Советская власть ожидала восстания своего народа в тылу. Нужно было держать огромный карательный аппарат. Мне кажется, у нас другая ситуация. Ученые у нас тоже имеют право не воевать, но среди них я знаю большое количество добровольцев. Покажите мне добровольца прокурора", — резюмирует эксперт.

Рекрутинг на уровне бригад

Глобально подход к мобилизации изменила бы возможность комбригов заниматься рекрутингом бойцов напрямую. В Украине есть два десятка бригад с подобным опытом. Самая известная — 3-тя отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр). Полковник запаса Роман Свитан

Большое значение в мотивации военнообязанных присоединится к рядам ВСУ играет подход власти к мобилизации, который не меняется десятилетиями. Военкоматы слабо сотрудничают с командирами частей, нуждающимися в профессиональных кадрах. По словам Дикого, не всегда учитывается опыт и знания военнообязанных. Так, например, военно-учетные специальности не предусматриваю IT-специалистов. Поэтому "айтишников", которые могли бы применить свои знания в армии, просто отправляют в пехоту.

Серьезным препятствием остается отсутствие возможности служить в конкретной военной части. Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что его ведомство работает над пилотным проектом приложения, которое в перспективе позволит военнообязанным выбирать специальность и роту для прохождения службы, что может увеличить число добровольцев. Однако пока проект не запущен.

"Сейчас у нас есть приказ начальника Генштаба от июля 2022 года, который запрещает военкоматам оформлять человека в конкретную часть по желанию, даже если командир этой части выписал ему направление. То есть ситуация такая: есть гражданский, который готов пойти в ВСУ, но боится попасть к неадекватным командирам. У него есть конкретные навыки, он нашел часть, которая ему нравится, и там его готовы принять. Но когда он приходит с направлением от комбрига в военкомат, ему говорят — мы не имеем права. Но раз вы пришли, мы вас мобилизуем, но в другую часть. Это очень демотивирует, и я знаю лично людей, которые готовы прямо сейчас пойти в военкоматы, но не хотят попасть куда угодно", — отмечает Дикий.

Глобально подход к мобилизации изменила бы возможность комбригов заниматься рекрутингом бойцов напрямую. Полковник запаса Роман Свитан говорит Фокусу, что в Украине есть два десятка бригад с подобным опытом. Самая известная — 3-тя отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр).

"Бригада является основной боевой единицей, которая может выполнять самостоятельно комплексные задачи. Комбриг руководит целым механизмом, и у него должна быть рекрутинговая контора, чтобы он мог отобрать мотивированных людей и обучить их. Тогда комбриг никогда не запросит у военно-политического руководства страны солдат. У него будет проблема, куда их деть, потому что будет стоять очередь. Но для этого нужен финансовый механизм", — считает Свитан.

Полковник запаса Олег Жданов добавляет, что не последнюю роль в мотивации военнообязанных играет денежное содержание. За почти два года войны военным не подняли выплаты — ни на линии фронта, ни в тылу. Напомним, тем, кто проходит службу на "нуле" платят 100 тысяч грн. Жалование в тыловых подразделениях в разы меньше.

"Нужно пересмотреть расценки, особенно для тех кто на "нуле". И тогда будет мотивация", — говорит Фокусу Жданов.

Напомним, по мнению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, затяжная война с Россией угрожает существованию Украины, а ситуацию спасет качественный технологический скачок, требующий колоссальных денежных вложений. Фокус подробно разбирался, где Украине взять ресурсы для победы.

Также Фокус рассказывал, что Министерство обороны Украины выявило злоупотребления боевыми выплатами на сумму 123 млн грн. Оказалось, что премии получали те, кто не имел отношения к боевым действиям.