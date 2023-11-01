"Проблем с мобилизацией нет": Данилов отреагировал на резонансную статью Time (видео)

По словам секретаря СНБО, автор материала пользуется российскими нарративами, а его информация о потерях ВСУ в войне с Россией "не соответствует действительности".

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Со временем могут возникать трудности с призывом в Украине, но пока количество людей, которые обслуживают сектор безопасности и обороны, остается стабильным. Об этом, комментируя "резонансную" статью Time, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Украинской правды".

По словам Данилова, сейчас вопрос о проблемах в мобилизации не стоит.

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", — отметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов комментирует статью Time (36:40-59:30)

Кроме того, Данилов отметил, что есть "разница между войной, которая была в начале марта — в конце февраля 2022 года и войной, которая продолжается сегодня". Заключается она в применении новых средств поражения, наличии современной техники и, например, обучение украинских военных за рубежом.

"Не соответствует действительности": Данилов о потерях украинцев в войне с Россией

По словам секретаря СНБО, автор статьи в журнале Time пользуется российскими нарративами. А его информация о потерях ВСУ в войне с Россией является ложной.

"Мы понимаем, какие наши потери и точно то, что он там написал не соответствует действительности", — подчеркнул Данилов.

Также он отметил, что после выхода этой статьи Российская Федерация будет продуцировать различные манипуляции, которые могут "повлиять на многие вещи".

Зеленского "предали" союзники: детали скандала из-за статьи в Time

30 октября в журнале Time вышел большой материал о президенте Украины Владимире Зеленском и войне с РФ. Автор статьи Саймон Шустер рассказал о трудностях в работе лидера и вспомнил серьезные проблемы с коррупцией. По словам журналиста, Зеленский чувствует себя преданным союзниками, ведь они оставили его без ресурсов для победы.

"Резонансную" статью уже прокомментировали в Офисе президента. Советник Михаил Подоляк заявил, что никакой злости или чувства предательства у президента и его окружения нет. Чиновник также критиковал материал из-за ссылки на анонимные источники, которые "выдают свои видения за аксиоматические знания".

Напомним, 31 октября, комментируя вышеупомянутую статью, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет проблем с количеством военнослужащих, а проблемы с мобилизацией правительство будет решать по мере их возникновения.