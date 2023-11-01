"Проблем з мобілізацією немає": Данілов відреагував на резонансну статтю Time (відео)

За словами секретаря РНБО, автор матеріалу користується російськими наративами, а його інформація про втрати ЗСУ у війні з Росією "не відповідає дійсності".

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З часом можуть виникати труднощі з призовом в Україні, але наразі кількість людей, які обслуговують сектор безпеки та оборони, залишається стабільною. Про це, коментуючи "резонансну" статтю Time, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Української правди".

За словами Данілова, наразі питання про проблеми в мобілізації не стоїть.

"Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки і оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", — зазначив секретар РНБО.

Олексій Данілов коментує статтю Time (36:40-59:30)

Окрім того, Данілов зазначив, що є "різниця між війною, яка була на початку березня – в кінці лютого 2022 року і війною, яка триває сьогодні". Полягає вона в застосуванні нових засобів ураження, наявності сучасної техніки та, наприклад, навчання українських військових за кордоном.

"Не відповідає дійсності": Данілов про втрати українців у війні з Росією

За словами секретаря РНБО, автор статті у журналі Time користується російськими наративами. А його інформація про втрати ЗСУ у війні з Росією є неправдивою.

"Ми розуміємо, які наші втрати і точно те, що він там написав не відповідає дійсності", — наголосив Данілов.

Також він зазначив, що після виходу цієї статті Російська Федерація продукуватиме різні маніпуляції, які можуть "вплинути на багато речей".

Зеленського "зрадили" союзники: деталі скандалу через статтю у Time

30 жовтня у журналі Time вийшов великий матеріал про президента України Володимира Зеленського та війну з РФ. Автор статті Саймон Шустер розповів про труднощі у роботі лідера та згадав серйозні проблеми з корупцією. Зі слів журналіста, Зеленський почувається зрадженим союзниками, адже вони лишили його без ресурсів для перемоги.

"Резонансну" статтю вже прокоментували в Офісі президента. Радник Михайло Подоляк заявив, що ніякої розлюченості чи почуття зради у президента та його оточення немає. Чиновник також критикував матеріал через посилання на анонімні джерела, які "видають свої бачення за аксіоматичні знання".

Нагадаємо, 31 жовтня, коментуючи вищезгадану статтю, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не має проблем з кількістю військовослужбовців, а проблеми з мобілізацією уряд вирішуватиме в міру їх виникнення.