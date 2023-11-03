Борьба с коррупцией в Украине: эксперт рассказал, почему нет результатов здесь и сейчас

Международные партнеры хотят видеть борьбу с коррупцией. Сейчас тема антикоррупционной борьбы набирает обороты, рассказал эксперт.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что одной из самых больших проблем для украинцев наравне с войной является вопрос коррупции. Об этом он сообщил в интервью Фокусу.

"Антикоррупционная борьба — это вопрос выживания любой власти, а в наших условиях и государства в целом", — сказал Игорь Чаленко.

Он отметил, что сейчас тема антикоррупционной борьбы в Украине набирает обороты. По словам эксперта, эта тема развивается по экспоненте, это можно понять после анализа информационного пространства, того количества дел, которые ведут НАБУ, ГБР или другие правоохранительные органы, или по тому, насколько активно начали освещать деятельность высшего антикоррупционного суда.

Чаленко отметил, что все хотят результатов здесь и сейчас, однако нужно понимать, что необходима определенная динамика, есть инерция коррупционеров на разных ступенях, тогда как раньше они присутствовали при разных властях. Однако сейчас видна разница между тем, как было, и есть сейчас.

По его словам, международные партнеры также хотят видеть конкретную борьбу с коррупцией, поэтому они побудили к созданию антикоррупционной вертикали. В результате чего сейчас в Украине разрабатывают на национальном уровне продолжение этих реформ. Он заявил, что происходит процесс, и когда говорят о коррупции внутри Украины, то сегодня нет фактажа.

Напомним, 3 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что коррупционные скандалы не станут помехой для военной помощи со стороны Запада. Он подчеркнул, что Украине нужно стать сервисным государством, а не разрешительным.

5 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупционные скандалы наносят репутационный ущерб Украине, что может влиять на принятие решений о поставках оружия Украине.